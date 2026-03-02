Ministerstwo obrony Kuwejtu: rozbiło się kilka amerykańskich samolotów

Do incydentów najprawdopodobniej doszło w związku z operacją, jaką siły amerykańskie od soboty prowadzą wraz z Izraelem przeciwko Iranowi.
Nagrania wideo opublikowane na portalach społecznościowych wskazują, że chodzi o co najmniej jeden samolot typu F-15E.
CNN informowała wcześniej, że jeden z myśliwców rozbił się niedaleko amerykańskiej bazy Ali Al Salem w Kuwejcie. Stacja opublikowała też nagranie z tego zdarzenia. Zaznaczono jednak, że nie wiadomo, do jakich sił powietrznych należała maszyna.
Opracował Kuba Koprzywa
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: A Periam Photography/Shutterstock