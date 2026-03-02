Amerykańskie myśliwce "omyłkowo zestrzelone" przez sojuszników

Myśliwiec rozbił się w pobliżu amerykańskiej bazy w Kuwejcie Źródło: [2026 Cable News Network All Rights Reserved]

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Po godzinie 8 polskiego czasu ministerstwo obrony Kuwejtu poinformowało, że kilka amerykańskich samolotów myśliwskich rozbiło się w poniedziałek rano na terytorium Kuwejtu, a członkowie wszystkich załóg przeżyli.

بيان رقم 7



صرّح الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع بأنه في صباح هذا اليوم سقطت عدد من الطائرات الحربية الأمريكية، مؤكداً نجاة أطقمها بالكامل.



وأوضح أن الجهات المختصة باشرت فوراً إجراءات البحث والإنقاذ، حيث تم إخلاء الأطقم ونقلهم إلى المستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحية وتقديم… pic.twitter.com/HYX3LGqEX1 — KUWAIT ARMY - الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) March 2, 2026 Rozwiń

ZOBACZ TEŻ: Co teraz dzieje się w Iranie i w regionie? Sprawdź w naszej relacji na żywo

Dowództwo Centralne USA: myśliwce zestrzelone przez sojuszników

Jak przekazało później Dowództwo Centralne USA, trzy amerykańskie myśliwce F-15E Strike Eagle, lecące w ramach operacji "Epic Fury", rozbiły się nad Kuwejtem z powodu prawdopodobnego ostrzału sojuszników.

"Podczas aktywnych działań bojowych - obejmujących ataki irańskich samolotów, pocisków balistycznych i dronów - myśliwce Sił Powietrznych USA zostały omyłkowo zestrzelone przez kuwejcką obronę przeciwlotniczą" - poinformowano.

Dowództwo przekazało też, że wszyscy członkowie załóg bezpiecznie się katapultowali. Ich stan jest stabilny - przekazano.

At 11:03 p.m. ET, March 1, three U.S. F-15E Strike Eagles flying in support of Operation Epic Fury went down over Kuwait due to an apparent friendly fire incident.



Read more:https://t.co/i2y3Q3vo2E — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 2, 2026 Rozwiń

Wcześniej stacja CNN opublikowała nagranie, na którym widać, że jeden z myśliwców rozbił się niedaleko amerykańskiej bazy Ali Al Salem w Kuwejcie. Nie było jednak jasne, do sił powietrznych jakiego kraju należała maszyna.

F-15E jest modyfikacją samolotu myśliwskiego F-15, zaprojektowanego w Stanach Zjednoczonych pod koniec lat 70. Wersja ta jest przeznaczona przede wszystkim do atakowania celów naziemnych. Załoga samolotu składa się z dwóch osób - pilota i operatora systemów uzbrojenia.

OGLĄDAJ: Jaka jest sytuacja Polaków, przebywających na Bliskim Wschodzie?

Opracował Kuba Koprzywa