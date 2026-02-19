Kulisy posiedzenia Rady Pokoju. Przydacz o spotkaniach "na marginesie"

Przydacz o pierwszym posiedzeniu Rady Pokoju. "Widać pewien dwugłos" Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W czwartek w Waszyngtonie odbyła się inauguracja zainicjowanej przed prezydenta USA Donalda Trumpa Rady Pokoju. Posiedzenie zgromadziło przedstawicieli 49 państw, w tym większość w charakterze obserwatora.

Polskę reprezentował Marcin Przydacz, który zabrał później głos na briefingu prasowym. - Dyskusja głównie dotyczyła kwestii pokoju na Bliskim Wschodzie. Tego, co zrobić z Gazą w przyszłości, w jaki sposób reagować na potencjalne, pojawiające się zarzewia konfliktu. Stąd też liczna obecność państw arabskich - powiedział szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej.

Poinformował też, że Polska wzięła udział w posiedzeniu Rady Pokoju w charakterze obserwatora "w imię solidarności i wspólnego stanowiska z naszymi kluczowymi partnerami i sojusznikami". - Pan prezydent Karol Nawrocki uznał, że aby móc kiedyś w przyszłości oczekiwać zainteresowania naszych partnerów i sojuszników Europą Wschodnią, tym, co się dzieje wokół Ukrainy (...), warto pokazywać swoje zainteresowanie także w innych tematach - tłumaczył.

Przydacz o kulisach Rady Pokoju

Przydacz zaznaczył, że udział w posiedzeniu Rady Pokoju był między innymi elementem wzmocnienia relacji transatlantyckich. - Na marginesie oczywiście udało się także porozmawiać z kluczowymi partnerami. Chociażby rozmawiałem z [sekretarzem stanu USA - red.] Marco Rubio tutaj w Waszyngtonie, ale też z gośćmi, którzy pojawili się na tych rozmowach z Europy, z innych kierunków świata - przekazał.

Następnie był pytany, czy po powrocie do Polski będzie rekomendował przystąpienie naszego kraju do organu. - Pan prezydent i jego administracja uważa, że warto być przy stole i być aktywnym, oczywiście także przyglądać się temu, w jakim kierunku będzie podążać ta organizacja (...). Co przyszłość pokaże, zobaczymy - powiedział.

OGLĄDAJ: TVN24 HD