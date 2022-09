Kubańczycy za legalizacją małżeństw jednopłciowych i przyznaniem im prawa do adopcji dzieci

Zdecydowana większość obywateli Kuby zagłosowała w referendum za legalizacją małżeństw jednopłciowych i przyznaniem im prawa do adopcji dzieci. Według wstępnych szacunków frekwencja w referendum wyniosła 74 proc.

66,9 proc. Kubańczyków, którzy zagłosowali w niedzielę w referendum, opowiedziało się za legalizacją małżeństw jednopłciowych i przyznaniem im prawa do adopcji dzieci - poinformowała w poniedziałek państwowa komisja wyborcza. Według wstępnych szacunków frekwencja w referendum wyniosła 74 proc.

Oprócz legalizacji małżeństw jednopłciowych wspierane przez rząd zmiany obejmują prawo do korzystania z usług surogatek, rozszerzenie praw dziadków w stosunku do wnuków, ochronę osób starszych i nowe środki przeciwdziałania przemocy na tle płciowym.

Zmiany w społeczeństwie kubańskim

To pokazuje, że sytuacja na Kubie się zmienia, co wiąże się z obecnym głębokim kryzysem ekonomicznym oraz upowszechnieniem się dostępu do internetu, który pozwala na dzielenie się opiniami niezależnymi od rządu - ocenia Reuters.