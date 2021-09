Kubański więzień polityczny Hamlet Lavastida sprowadzony do Polski

Kubański więzień sumienia Hamlet Lavastida jest w Polsce. Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz podziękował polskim dyplomatom. "Cieszymy się, że jesteś wolny" - napisali na Twitterze przedstawiciele polskiej ambasady w Hawanie. Agnieszka Gratkiewicz z Polskiego Komitetu na rzecz Solidarności z Kubańczykami przekazała, że mężczyźnie groziło "od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia za rzekome podżeganie do przestępstwa, namawianie do przewrotu w państwie".

Przylot do Polski i spotkanie z synem

W niedzielę wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz poinformował, że polscy dyplomaci z ambasady na Kubie umożliwili Lavastidii przybycie do Polski, gdzie mógł spotkać się ze swoim synem, Leo. "Dziękuję naszym dyplomatom z ambasady na Kubie i MSZ za zaangażowanie i umożliwienie Hamletowi Lavastidii, więźniowi sumienia na Kubie, przybycia do Polski i spotkania z synem. Witamy w Warszawie!" - napisał wiceminister.

Lavastida: to było porwanie na zlecenie rządu

Groziło mu do pięciu lat więzienia

- Hamletowi, z tego co wiem, groziło od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia za rzekome podżeganie do przestępstwa, namawianie do przewrotu w państwie - powiedziała Agnieszka Gratkiewicz z Polskiego Komitetu na rzecz Solidarności z Kubańczykami.