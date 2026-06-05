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Świat

USA nakładają kolejne sankcje. Donald Trump: zajmiemy się Kubą

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Kobieta przechodzi obok billboardu, na którym widnieją wizerunki prezydentów Kuby: Miguela Diaza-Canela, Raula Castro i Fidela Castro
Trump: być może dojdzie do przyjaznego przejęcia Kuby
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Ernesto Mastrascusa/PAP/EPA
Departament skarbu USA poinformował o objęciu sankcjami prezydenta Kuby Miguela Diaza-Canela, kilku innych osób i podmiotów. Kubański przywódca określił amerykański rząd jako "agresywny i spaczony" i zapowiedział opór.

"Od kilkudziesięciu lat Kuba jest światową stolicą radykalnego terroryzmu lewicowego" - oświadczył w serwisie X sekretarz stanu USA Marco Rubio.

"Administracja Trumpa nie będzie dłużej tolerować radykalnych reżimów marksistowskich na naszej półkuli, które chcą zagrozić bezpieczeństwu narodowemu USA oraz prowadzą operacje wpływu, aby eksportować swoją toksyczną i złą 'rewolucję' do naszego kraju i na cały świat" - napisał szef amerykańskiej dyplomacji, który jest Amerykaninem kubańskiego pochodzenia.

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Rubio dodał, że najnowszą partią sankcji objęto "sieć, która umożliwia i finansuje wywrotowe oraz radykalne operacje Kuby". Na liście objętych sankcjami jest pięć osób i pięć podmiotów. Restrykcjami objęto m.in. prezydenta i Ministerstwo Rewolucyjnych Sił Zbrojnych Republiki Kuby.

Trump: USA "zajmą się" Kubą

W czwartek prezydent USA zapowiedział w rozmowie z dziennikarzami, że Amerykanie "zajmą się" Kubą, "jak skończą z Iranem". Stwierdził też, że Stany Zjednoczone chcą, by Kuba była "dobrze rządzonym krajem", bo "w pewnym sensie się załamała".

Objęcie kubańskiego prezydenta sankcjami to najnowszy krok Waszyngtonu, mający zwiększyć presję na komunistyczne władze wyspy - pisze Reuters. W zeszłym miesiącu rząd Stanów Zjednoczonych nałożył sankcje na 11 kubańskich urzędników, w tym ministra komunikacji tego kraju, kilku dowódców wojskowych oraz główną agencję wywiadowczą. Władze USA postawiły też byłemu przywódcy Raulowi Castro zarzut morderstwa.

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Według portalu Politico, Pentagon od miesięcy rozmieszcza żołnierzy i uzbrojenie, by USA mogły przeprowadzić atak na Kubę. Prezydent Trump sugerował, że interwencja wojskowa nie będzie konieczna, choć jednocześnie zapowiadał "wzięcie" wyspy lub zmianę rządzącego reżimu.

Z kolei serwis Axios napisał, że administracja w Waszyngtonie przygotowuje się na możliwy upadek władz w Hawanie, co może nastąpić nawet latem. Według informatorów portalu, USA liczą, że przyczynią się do tego amerykańskie sankcje.

Prezydent Kuby krytykuje amerykańskie sankcje

Według prezydenta Kuby sankcje USA "są nielegalne i mają na celu blokadę jego kraju, zaszkodzenie narodowi kubańskiemu i podsycenie atmosfery konfliktu między Kubą a Stanami Zjednoczonymi".

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"Agresywność i spaczenie jankeskiego rządu zderzą się z naszą decyzją o stawieniu czoła najgorszym scenariuszom i oporze wobec imperialnej ofensywy" - napisał Diaz-Canel.

Źródło: PAP
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Tagi:
USAMiguel Diaz-CanelKubaDonald Trump
Adam Styczek
Dziennikarz tvn24.pl
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