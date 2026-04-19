Świat Trump grozi, trzy kraje reagują Filip Czekała

Stolica Kuby, Hawana.

Autorzy oświadczenia nie wymienili wprost głównego adresata apelu. Większość komentatorów twierdzi, że chodzi o prezydenta USA Donalda Trumpa i wypowiadane ostatnio przez niego pogróżki pod adresem reżimu w Hawanie.

Sygnatariusze apelu zaznaczyli, że Kuba doświadcza poważnego kryzysu humanitarnego, który należy zwalczać, a także zapobiec "działaniom pogarszającym warunki życia ludności lub sprzecznym z prawem międzynarodowym".

Rządy Brazylii, Meksyku i Hiszpanii zobowiązały się też do zintensyfikowania "skoordynowanej pomocy humanitarnej w celu złagodzenia cierpień narodu kubańskiego". Wyraziły również nadzieję, że poprzez "szczery, pełen szacunku dialog, zgodny z prawem międzynarodowym i zasadami Karty Narodów Zjednoczonych" Kuba będzie mogła przezwyciężyć obecny kryzys.

Na Kubie brakuje prądu i paliw

Od kilku miesięcy wyspa boryka się m.in. z poważnymi niedoborami paliw oraz energii elektrycznej.

Kolejna awaria. Hawana pogrążona w ciemnościach.

"Celem jest znalezienie trwałego rozwiązania (…), aby stworzyć warunki, w których naród kubański w całkowitej wolności będzie mógł podejmować decyzje o swojej przyszłości" – napisały rządy Brazylii, Hiszpanii i Meksyku.

Deklarację opublikowano krótko po piątkowej wypowiedzi Trumpa, który zasugerował, że USA mogą podjąć działania zbrojne wobec Kuby. W sobotę w Barcelonie podczas szczytu lewicowych przywódców premier Hiszpanii Pedro Sanchez spotkał się z prezydentami Meksyku Claudią Sheinbaum oraz Brazylii Luizem Inacio Lulą da Silvą.

Uciekinierzy z Kuby popierają interwencję

Tymczasem prawie 80 procent mieszkających w USA Kubańczyków popiera ewentualną interwencję wojsk amerykańskich na Kubie w celu obalenia komunistycznego reżimu - wynika z sondażu przeprowadzonego na zlecenie amerykańskiego dziennika "Miami Herald", którego wyniki opublikowano w sobotę.

Kuba, Hawana

Zgodnie z badaniem, najwyższy, 88-procentowy odsetek popierających interwencję zbrojną wojsk USA w celu obalenia reżimu w Hawanie stanowią obywatele Kuby, którzy opuścili wyspę po 2000 roku. 78 procent uczestników sondażu odrzuciło możliwość porozumienia administracji prezydenta USA Donalda Trumpa z aktualnymi władzami w Hawanie. Ponad trzy-czwarte uczestników sondażu, bo 76 procent, zadeklarowało chęć pozostania na terytorium USA mimo, że popierają zmianę polityczną na Kubie.

W ostatnich dniach Trump zapowiadał możliwość bliskiej w czasie interwencji militarnej wojsk amerykańskich na wyspie. W piątek stwierdził, że armia USA może "podjąć działania zbrojne" przeciwko reżimowi w Hawanie.

Napięcie między Waszyngtonem i Hawaną wzrosło po tym, jak 3 stycznia wojska amerykańskie pojmały przywódcę Wenezueli, Nicolasa Maduro, który był bliskim sojusznikiem reżimu w Hawanie. Zatrzymanie go i osadzenie w amerykańskim areszcie oznaczało zakończenie dostaw wenezuelskiej ropy naftowej dla Kuby, co z kolei doprowadziło do poważnych niedoborów paliw oraz energii elektrycznej na wyspie.

