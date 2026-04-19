Świat

Trump grozi, trzy kraje reagują

Hawana, Kuba
Stolica Kuby, Hawana. Wideo archiwalne
Źródło: Reuters Archive
Brazylia, Hiszpania i Meksyk - władze tych trzech państw wystosowały w sobotę wspólną deklarację, w której wzywają społeczność międzynarodową do poszanowania suwerenności Kuby. To reakcja na sugestię Donalda Trumpa, że USA mogą podjąć działania zbrojne na wyspie.

Autorzy oświadczenia nie wymienili wprost głównego adresata apelu. Większość komentatorów twierdzi, że chodzi o prezydenta USA Donalda Trumpa i wypowiadane ostatnio przez niego pogróżki pod adresem reżimu w Hawanie.

Sygnatariusze apelu zaznaczyli, że Kuba doświadcza poważnego kryzysu humanitarnego, który należy zwalczać, a także zapobiec "działaniom pogarszającym warunki życia ludności lub sprzecznym z prawem międzynarodowym".

Rządy Brazylii, Meksyku i Hiszpanii zobowiązały się też do zintensyfikowania "skoordynowanej pomocy humanitarnej w celu złagodzenia cierpień narodu kubańskiego". Wyraziły również nadzieję, że poprzez "szczery, pełen szacunku dialog, zgodny z prawem międzynarodowym i zasadami Karty Narodów Zjednoczonych" Kuba będzie mogła przezwyciężyć obecny kryzys.

Na Kubie brakuje prądu i paliw

Od kilku miesięcy wyspa boryka się m.in. z poważnymi niedoborami paliw oraz energii elektrycznej.

kuba
Kolejna awaria. Hawana pogrążona w ciemnościach (wideo archiwalne)
Źródło: Reuters

"Celem jest znalezienie trwałego rozwiązania (…), aby stworzyć warunki, w których naród kubański w całkowitej wolności będzie mógł podejmować decyzje o swojej przyszłości" – napisały rządy Brazylii, Hiszpanii i Meksyku.

Deklarację opublikowano krótko po piątkowej wypowiedzi Trumpa, który zasugerował, że USA mogą podjąć działania zbrojne wobec Kuby. W sobotę w Barcelonie podczas szczytu lewicowych przywódców premier Hiszpanii Pedro Sanchez spotkał się z prezydentami Meksyku Claudią Sheinbaum oraz Brazylii Luizem Inacio Lulą da Silvą.

Uciekinierzy z Kuby popierają interwencję

Tymczasem prawie 80 procent mieszkających w USA Kubańczyków popiera ewentualną interwencję wojsk amerykańskich na Kubie w celu obalenia komunistycznego reżimu - wynika z sondażu przeprowadzonego na zlecenie amerykańskiego dziennika "Miami Herald", którego wyniki opublikowano w sobotę.

Kuba, Hawana
Kuba, Hawana
Źródło: PAP/EPA/ERNESTO MASTRASCUSA

Zgodnie z badaniem, najwyższy, 88-procentowy odsetek popierających interwencję zbrojną wojsk USA w celu obalenia reżimu w Hawanie stanowią obywatele Kuby, którzy opuścili wyspę po 2000 roku. 78 procent uczestników sondażu odrzuciło możliwość porozumienia administracji prezydenta USA Donalda Trumpa z aktualnymi władzami w Hawanie. Ponad trzy-czwarte uczestników sondażu, bo 76 procent, zadeklarowało chęć pozostania na terytorium USA mimo, że popierają zmianę polityczną na Kubie.

W ostatnich dniach Trump zapowiadał możliwość bliskiej w czasie interwencji militarnej wojsk amerykańskich na wyspie. W piątek stwierdził, że armia USA może "podjąć działania zbrojne" przeciwko reżimowi w Hawanie.

Napięcie między Waszyngtonem i Hawaną wzrosło po tym, jak 3 stycznia wojska amerykańskie pojmały przywódcę Wenezueli, Nicolasa Maduro, który był bliskim sojusznikiem reżimu w Hawanie. Zatrzymanie go i osadzenie w amerykańskim areszcie oznaczało zakończenie dostaw wenezuelskiej ropy naftowej dla Kuby, co z kolei doprowadziło do poważnych niedoborów paliw oraz energii elektrycznej na wyspie.

Filip Czekała
