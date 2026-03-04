Europejski kraj wyśle żywność i leki na Kubę

Trump: być może dojdzie do przyjaznego przejęcia Kuby Źródło: Reuters

Kuba zmaga się z jednym z najpoważniejszych w ostatnich latach kryzysów gospodarczych i energetycznych. Brakuje podstawowych produktów: żywności, leków, paliwa, coraz częstsze są przerwy w dostawie prądu. Władze w Hawanie jako przyczynę wskazują zaostrzenie sankcji przez USA i szukają pomocy w innych krajach.

Minister spraw zagranicznych Kuby, Bruno Rodríguez odwiedził w ostatnim czasie Rosję, Chiny i Wietnam, a celem jego wizyt było pozyskanie wsparcia. W poniedziałek przybył do Madrytu, by spotkać się z ministrem spraw zagranicznych Hiszpanii. José Manuel Albares obiecał wysłanie na wyspę pomocy humanitarnej w postaci żywności i podstawowych produktów medycznych.

Tak Hiszpania pomoże Kubie

"Potwierdzamy chęć wzmocnienia dialogu politycznego, gospodarczo-handlowego i współpracy z korzyścią dla obu krajów w obecnej skomplikowanej sytuacji międzynarodowej, w obliczu naruszeń pokoju, bezpieczeństwa i prawa międzynarodowego oraz rosnącej agresji Stanów Zjednoczonych wobec Kuby, w szczególności blokady dostaw paliwa, która powoduje cierpienie obywateli" - przekazał szef hiszpańskiego MSZ w komunikacie opublikowanym po spotkaniu.

Hiszpania zobowiązała się do przekazania za pośrednictwem ONZ żywności i podstawowych produktów medycznych. Madryt "dołączy tym samym do bardzo wąskiej grupy krajów, do której należy Meksyk, Chile i Rosja, które wysyłają pomoc na wyspę" - odnotował portal CNN.

Hawana, Kuba Źródło: PAP/EPA/ERNESTO MASTRASCUSA

48 godzin bez prądu

Kuba, która wydobywa znikome ilości ropy naftowej, jest w dużym stopniu uzależniona od importu paliw i ropy naftowej. Sytuacja kraju pogorszyła się po schwytaniu na początku stycznia wenezuelskiego przywódcy i wieloletniego sojusznika Hawany, Nicolasa Maduro. Wówczas Stany Zjednoczone nakazały tymczasowemu rządowi w Caracas wstrzymanie dostaw ropy naftowej na kontrolowaną przez komunistów wyspę.

Prezydent USA Donald Trump w styczniu zagroził nałożeniem ceł na kraje sprzedające lub dostarczające ropę naftową Kubie. Te groźby sprawiły, że również Meksyk, największy obok Wenezueli dostawca paliwa na wyspę, wstrzymał jego wysyłkę.

Hawana, stolica Kuby. Zdjęcie z lutego Źródło: PAP/EPA/Ernesto Mastrascusa

Pogłębiające się niedobory paliw na Kubie prowadzą m.in. do rekordowo długich przerw w dostawach energii elektrycznej w wielu miastach - poinformowało w poniedziałek Radio Marti. Prądu brakuje nieustannie w wielu miejscach już przez 48 godzin. Niezależna rozgłośnia podkreśliła, że najtrudniejsza sytuacja panuje w miastach zachodniej części wyspy, a szczególnie w Jaguey Grande oraz Cardenas, położonych w prowincji Matanzas Colon.

Długotrwałe niedobory energii elektrycznej pozbawiły kilkadziesiąt gmin także dostaw wody pitnej. W tym wypadku przerwy wynoszą od 30 do nawet 48 godzin.

Opracował Maciej Wacławik / az