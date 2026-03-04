Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Europejski kraj wyśle żywność i leki na Kubę

Kuba. Kobieta pcha Fiata 126 w Hawanie
Trump: być może dojdzie do przyjaznego przejęcia Kuby
Źródło: Reuters
Szef hiszpańskiej dyplomacji Jose Manuel Albares obiecał w poniedziałek wysłanie na Kubę żywności i podstawowych produktów medycznych. Madryt "dołączy tym samym do bardzo wąskiej grupy krajów", które pomagają Hawanie pogrążonej w głębokim kryzysie - odnotował portal CNN.

Kuba zmaga się z jednym z najpoważniejszych w ostatnich latach kryzysów gospodarczych i energetycznych. Brakuje podstawowych produktów: żywności, leków, paliwa, coraz częstsze są przerwy w dostawie prądu. Władze w Hawanie jako przyczynę wskazują zaostrzenie sankcji przez USA i szukają pomocy w innych krajach.

Minister spraw zagranicznych Kuby, Bruno Rodríguez odwiedził w ostatnim czasie Rosję, Chiny i Wietnam, a celem jego wizyt było pozyskanie wsparcia. W poniedziałek przybył do Madrytu, by spotkać się z ministrem spraw zagranicznych Hiszpanii. José Manuel Albares obiecał wysłanie na wyspę pomocy humanitarnej w postaci żywności i podstawowych produktów medycznych.

Tak Hiszpania pomoże Kubie

"Potwierdzamy chęć wzmocnienia dialogu politycznego, gospodarczo-handlowego i współpracy z korzyścią dla obu krajów w obecnej skomplikowanej sytuacji międzynarodowej, w obliczu naruszeń pokoju, bezpieczeństwa i prawa międzynarodowego oraz rosnącej agresji Stanów Zjednoczonych wobec Kuby, w szczególności blokady dostaw paliwa, która powoduje cierpienie obywateli" - przekazał szef hiszpańskiego MSZ w komunikacie opublikowanym po spotkaniu.

Hiszpania zobowiązała się do przekazania za pośrednictwem ONZ żywności i podstawowych produktów medycznych. Madryt "dołączy tym samym do bardzo wąskiej grupy krajów, do której należy Meksyk, Chile i Rosja, które wysyłają pomoc na wyspę" - odnotował portal CNN.

Hawana, Kuba
Hawana, Kuba
Źródło: PAP/EPA/ERNESTO MASTRASCUSA

48 godzin bez prądu

Kuba, która wydobywa znikome ilości ropy naftowej, jest w dużym stopniu uzależniona od importu paliw i ropy naftowej. Sytuacja kraju pogorszyła się po schwytaniu na początku stycznia wenezuelskiego przywódcy i wieloletniego sojusznika Hawany, Nicolasa Maduro. Wówczas Stany Zjednoczone nakazały tymczasowemu rządowi w Caracas wstrzymanie dostaw ropy naftowej na kontrolowaną przez komunistów wyspę.

Prezydent USA Donald Trump w styczniu zagroził nałożeniem ceł na kraje sprzedające lub dostarczające ropę naftową Kubie. Te groźby sprawiły, że również Meksyk, największy obok Wenezueli dostawca paliwa na wyspę, wstrzymał jego wysyłkę.

17.02.2026
Hawana, stolica Kuby. Zdjęcie z lutego
Źródło: PAP/EPA/Ernesto Mastrascusa

Pogłębiające się niedobory paliw na Kubie prowadzą m.in. do rekordowo długich przerw w dostawach energii elektrycznej w wielu miastach - poinformowało w poniedziałek Radio Marti. Prądu brakuje nieustannie w wielu miejscach już przez 48 godzin. Niezależna rozgłośnia podkreśliła, że najtrudniejsza sytuacja panuje w miastach zachodniej części wyspy, a szczególnie w Jaguey Grande oraz Cardenas, położonych w prowincji Matanzas Colon.

Długotrwałe niedobory energii elektrycznej pozbawiły kilkadziesiąt gmin także dostaw wody pitnej. W tym wypadku przerwy wynoszą od 30 do nawet 48 godzin.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
GettyImages-2236630192
"Kuba dziś pachnie jak wędzarnia". To koniec?
Maciej Michałek
Donald Trump
Trump ogłasza, że "zerwie cały handel". Cios w producentów
BIZNES
Donald Trump
Trump: dzisiaj mogę zatrzymać interesy z Hiszpanią
BIZNES

Opracował Maciej Wacławik / az

Źródło: CNN, PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/Ernesto Mastrascusa

Udostępnij:
Tagi:
HiszpaniaKuba
Czytaj także:
Karol Nawrocki
Ustawa o SAFE czeka na podpis prezydenta. "To jest moment prawdy"
Polska
Sekretarz stanu Marco Rubio
Co skłoniło Trumpa do ataku na Iran? Sekretarz stanu USA odpowiada
Świat
Pożar w mieszkaniu w Brwinowie
Pożar mieszkania zaczął się od zabawki
WARSZAWA
RPP stopy procentowe
Jest decyzja RPP w sprawie stóp procentowych
BIZNES
imageTitle
Lewandowski już trenuje w masce ochronnej. "Wrażenia są pozytywne"
EUROSPORT
Kolizja po ucieczce przed policją
W rozbitym aucie zostawił żonę z dzieckiem i uciekł
Trójmiasto
Wenezuela, ropa naftowa
Dogadali się z USA. Dla "stabilności międzynarodowego rynku energii"
BIZNES
Władimir Putin, Xi Jinping w Pekinie
Dobre słowo i dwie tony złota. Tak sojusznicy porzucili Iran
Maciej Michałek, Tatiana Serwetnyk
Pete Hegseth
"My się dopiero rozkręcamy"
Świat
Potrącenie rowerzystki w Częstochowie
Próbował wyprzedzać, potrącił rowerzystkę
Katowice
Akcja poszukiwawcza nad jeziorem Dłużec
Wpadł pod lód, nurkowie znaleźli ciało
Szczecin
Palmiarnia w Poznaniu zostanie kompleksowo wyremontowana
Błąd w rachunkach, wybór wykonawcy remontu palmiarni do powtórki
Poznań
bitcoin shutterstock_1101721358
Bitcoin zyskuje, gdy srebro tanieje. Zmiana kierunku kapitału
BIZNES
Do pożaru doszło w Gdańsku
Pożar na budowie bloku w Gdańsku
Trójmiasto
Willa Glassa, ul. Piasta 12
Kiedyś mieszkały tu elity. Cztery podwarszawskie wille w rejestrze zabytków
WARSZAWA
paliwo benzyna stacja benzynowa shutterstock_2431576363
Skutki ataku na Iran. Wzrost o kilkadziesiąt groszy na litrze
BIZNES
imageTitle
Legenda przestrzega Świątek. "Rywalki już zrozumiały, jak ją pokonać"
EUROSPORT
W czasie relacji z Izraela Jacka Tacika zaczęły wyć syreny alarmowe.
"Powinienem przerwać". Syreny alarmowe podczas relacji korespondenta TVN24
Świat
Izraelskie naloty na miasto Sidon w Libanie
Wojsko izraelskie: musicie natychmiast się ewakuować
Świat
Iran. Pogrzeb ofiar nalotu na szkołę dla dziewcząt w Minabie
Tłumy na pogrzebie ofiar ataku na szkołę w Iranie
Świat
Przechwycenie irańskiej rakiety przez Żelazną Kopułę nad Zatoką Hajfy w Izraelu
Irański pocisk zestrzelony przez NATO. Zmierzał w kierunku Turcji
RELACJA
Rzucił kamieniem w komisariat i zaczął wyzywać policjantkę
Kamieniem wybił szybę w komisariacie, obraził policjantkę
Opole
Ośrodek narciarski w Hakubie (Japonia)
Nie żyje ośmiolatka przygnieciona skuterem śnieżnym
METEO
Łoś spacerował poboczem drogi
Łoś spacerował wzdłuż drogi
Najnowsze
Makak japoński Punch z pluszowym orangutanem
Ta historia poruszyła świat. Pluszak znika z półek
BIZNES
pap_20240704_0EZ 92 Izraelski samolot F-35 przelatuje nad południowym Libanem, widziany z północnego Izraela, 4 lipca 2024 r.
"Pierwsze w historii takie zestrzelenie"
Świat
imageTitle
Będą grać mimo zagrożenia? Kalendarz po staremu
EUROSPORT
Kobieta ugodziła nożem partnera
Chwyciła za nóż i ugodziła partnera
Olsztyn
imageTitle
Znów na dopingu. 162 mecze zawieszenia
EUROSPORT
Ajatollah Ali Chamenei na billboardzie na Placu Enqelab w Teheranie
Kulisy ataku na Chameneiego. Zhakowane kamery i "wyraźny obraz" kluczowego miejsca
Świat
Zwiń opisWięcej
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica