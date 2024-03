Na Kubie, zmagającej się z niedoborami żywności, leków i paliw, rośnie niezadowolenie społeczne, czego przejawem są coraz częściej pojawiające się na ulicach miast antyrządowe hasła lub niszczenie mienia należącego do władz. Według niezależnych portali w kilku miastach pojawiło się wojsko.

Według piątkowych relacji niezależnych kubańskich mediów m.in. w Hawanie i Artemisie, na murach budynków pojawiły się antyrządowe hasła, a także ulotki. Widnieją na nich m.in. hasła: "Ojczyzna i Zmiana", "Dzień Zero".

"Dzień Zero to taki dzień, kiedy my, Kubańczycy przejmiemy ulice, aby dać początek pierwszemu dniu życia w pełni, godnego i sprawiedliwego" - napisali autorzy antyrządowych ulotek, których zdjęcia przekazują sobie w mediach społecznościowych mieszkańcy wyspy.