Przywódca Kuby do Trumpa: nikt nie będzie nam dyktował, co mamy robić

Marco Rubio nakreślił plan dla Wenezueli. Relacja Macieja Worocha Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Donald Trump w weekend w serwisie Truth Social zagroził, że Kuba nie będzie już dostawać pieniędzy i ropy z Wenezueli, na których polegała od dekad, a komunistyczne władze wyspy powinny jak najszybciej zawrzeć układ z USA. "Nim będzie za późno" - podkreślił amerykański prezydent.

Władze Kuby odpowiadają na słowa Trumpa

Na wypowiedź tę zareagował kubański prezydent Miguel Diaz-Canel. "Kuba jest narodem wolnym, niepodległym i suwerennym. Nikt nam nie będzie dyktował, co mamy robić" - napisał polityk w niedzielę w serwisie X. "Kuba nie atakuje, jest atakowana przez USA od 66 lat, i nie grozi, tylko przygotowuje się, gotowa jest bronić Ojczyzny do ostatniej kropli krwi" - dodał.

Podczas przemówienia 3 stycznia 2026 r. prezydent Kuby Miguel Diaz-Canel potępił pojmanie prezydenta Nicolasa Maduro i jego żony, Cilii Flores przez USA. Źródło: EFE

Diaz-Canel podkreślił też, że ci, którzy zamieniają wszystko w biznes, "nawet ludzkie życie", nie mają moralnego prawa do krytykowania jego kraju.

#Cuba es una nación libre, independiente y soberana. Nadie nos dicta qué hacer. Cuba no agrede, es agredida por EE.UU hace 66 años, y no amenaza, se prepara, dispuesta a defender a la Patria hasta la última gota de sangre.#CubaEsCoraje — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) January 11, 2026 Rozwiń

Wcześniej na niedzielny wpis Trumpa zareagował minister spraw zagranicznych Kuby Bruno Rodriguez. Oświadczył, że Kubańczycy mają prawo importować ropę z każdego państwa bez ingerencji USA. Podkreślił, że Hawana "nie otrzymuje i nigdy nie otrzymywała rekompensaty finansowej ani materialnej za świadczenie wobec innych państw usług bezpieczeństwa".

CNN przypomina, że Kuba od dawna otrzymywała ogromną pomoc od bogatej w ropę Wenezueli. Zdaniem stacji pojmanie wenezuelskiego dyktatora Nicolasa Maduro przez amerykańskie władze prawdopodobnie postawi Hawanę przed wyzwaniem gospodarczym. Trump ogłosił, że w ramach porozumienia z "tymczasowymi władzami Wenezueli" Stany Zjednoczone otrzymają 30-50 mln baryłek wenezuelskiej ropy i sprzedadzą ją po cenie rynkowej. Zapowiedział, że zdecyduje, jak zostaną przeznaczone zyski "z korzyścią dla mieszkańców Wenezueli i Stanów Zjednoczonych".

Zmiana reżimu Kuby

CNN przypomina, że USA od dawna chcą zmiany komunistycznych władz Kuby, a jednym z głównych tego orędowników w obecnej administracji jest sekretarz stanu Marco Rubio. Jest on synem kubańskich imigrantów i dorastał w środowisku kubańskiej społeczności w Miami.

Od 1961 do 2011 roku Kubą rządził Fidel Castro, który zmarł w 2019 roku. Po nim na 10 lat władzę przejął jego młodszy brat, Raul Castro. Od 2021 roku prezydentem Kuby i pierwszym sekretarzem partii rządzącej jest Miguel Diaz-Canel.

Miguel Diaz-Canel Źródło: StringerAL/Shutterstock