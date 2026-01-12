Logo strona główna
Świat

Przywódca Kuby do Trumpa: nikt nie będzie nam dyktował, co mamy robić

pap_20260103_20Y
Marco Rubio nakreślił plan dla Wenezueli. Relacja Macieja Worocha
Źródło: TVN24
Prezydent Kuby Miguel Diaz-Canel stwierdził, że jego kraj jest "narodem wolnym, niepodległym i suwerennym". "Nikt nam nie będzie dyktował, co mamy robić" - napisał. Odniósł się w ten sposób do ostatniego wpisu Donalda Trumpa.

Donald Trump w weekend w serwisie Truth Social zagroził, że Kuba nie będzie już dostawać pieniędzy i ropy z Wenezueli, na których polegała od dekad, a komunistyczne władze wyspy powinny jak najszybciej zawrzeć układ z USA. "Nim będzie za późno" - podkreślił amerykański prezydent.

Trump ostrzega Kubę. "Zanim będzie za późno"
Trump ostrzega Kubę. "Zanim będzie za późno"

Władze Kuby odpowiadają na słowa Trumpa

Na wypowiedź tę zareagował kubański prezydent Miguel Diaz-Canel. "Kuba jest narodem wolnym, niepodległym i suwerennym. Nikt nam nie będzie dyktował, co mamy robić" - napisał polityk w niedzielę w serwisie X. "Kuba nie atakuje, jest atakowana przez USA od 66 lat, i nie grozi, tylko przygotowuje się, gotowa jest bronić Ojczyzny do ostatniej kropli krwi" - dodał.

Podczas przemówienia 3 stycznia 2026 r. prezydent Kuby Miguel Diaz-Canel potępił pojmanie prezydenta Nicolasa Maduro i jego żony, Cilii Flores przez USA.
Podczas przemówienia 3 stycznia 2026 r. prezydent Kuby Miguel Diaz-Canel potępił pojmanie prezydenta Nicolasa Maduro i jego żony, Cilii Flores przez USA.
Źródło: EFE

Diaz-Canel podkreślił też, że ci, którzy zamieniają wszystko w biznes, "nawet ludzkie życie", nie mają moralnego prawa do krytykowania jego kraju.

Wcześniej na niedzielny wpis Trumpa zareagował minister spraw zagranicznych Kuby Bruno Rodriguez. Oświadczył, że Kubańczycy mają prawo importować ropę z każdego państwa bez ingerencji USA. Podkreślił, że Hawana "nie otrzymuje i nigdy nie otrzymywała rekompensaty finansowej ani materialnej za świadczenie wobec innych państw usług bezpieczeństwa".

CNN przypomina, że Kuba od dawna otrzymywała ogromną pomoc od bogatej w ropę Wenezueli. Zdaniem stacji pojmanie wenezuelskiego dyktatora Nicolasa Maduro przez amerykańskie władze prawdopodobnie postawi Hawanę przed wyzwaniem gospodarczym. Trump ogłosił, że w ramach porozumienia z "tymczasowymi władzami Wenezueli" Stany Zjednoczone otrzymają 30-50 mln baryłek wenezuelskiej ropy i sprzedadzą ją po cenie rynkowej. Zapowiedział, że zdecyduje, jak zostaną przeznaczone zyski "z korzyścią dla mieszkańców Wenezueli i Stanów Zjednoczonych".

Jak Amerykanie oceniają obalenie Maduro?

Jak Amerykanie oceniają obalenie Maduro?

To oni mieli chronić Maduro. Kilkudziesięciu zginęło "po zaciekłym oporze"

To oni mieli chronić Maduro. Kilkudziesięciu zginęło "po zaciekłym oporze"

Zmiana reżimu Kuby

CNN przypomina, że USA od dawna chcą zmiany komunistycznych władz Kuby, a jednym z głównych tego orędowników w obecnej administracji jest sekretarz stanu Marco Rubio. Jest on synem kubańskich imigrantów i dorastał w środowisku kubańskiej społeczności w Miami.

Od 1961 do 2011 roku Kubą rządził Fidel Castro, który zmarł w 2019 roku. Po nim na 10 lat władzę przejął jego młodszy brat, Raul Castro. Od 2021 roku prezydentem Kuby i pierwszym sekretarzem partii rządzącej jest Miguel Diaz-Canel.

Miguel Diaz-Canel
Miguel Diaz-Canel
Źródło: StringerAL/Shutterstock
Rubio wskazał państwo, które może stać się "kolejnym celem" USA
Rubio wskazał państwo, które może stać się "kolejnym celem" USA

Autorka/Autor: pb

Źródło: CNN, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: EFE

