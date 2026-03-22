Ogólnokrajowa awaria zasilania. To już drugi raz w tygodniu

Panorama Hawany po tym, jak drugi raz w tygodniu doszło do całkowitej awarii sieci energetycznej Kuby Źródło: Reuters

W sobotę wieczorem ministerstwo energii Kuby poinformowało na platformie X, że "nastąpiła całkowita awaria krajowej sieci energetyczne". "Rozpoczęto już wdrażanie procedur mających na celu przywrócenie zasilania" - dodał resort.

Jak zauważyła agencja AFP, to siódma awaria w ciągu prawie pół roku, a także druga w ciągu niecałego tygodnia. W dniach 16 i 17 marca liczący około 10 milionów mieszkańców kraj doświadczył zakłóceń w dostawach energii na całym terytorium.

Naciski USA na Kubę

W styczniu - po pojmaniu prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro - władze USA wstrzymały dostawy wenezuelskiej ropy naftowej na Kubę i zagroziły nałożeniem ceł na każdy kraj, który sprzedaje Kubie ten surowiec.

Prezydent USA Donald Trump zapowiedział we wtorek, że "wkrótce zrobi coś z Kubą". Sekretarz stanu Marco Rubio ze swej strony zaznaczył, że władzę na wyspie muszą przejąć "nowi ludzie".

Według rządu w Hawanie amerykańskie sankcje uniemożliwiają naprawę starzejącej się infrastruktury energetycznej, jednak sektor cierpi również na chroniczny niedobór inwestycji państwowych.

Opracowała Kamila Grenczyn/ft