Ogólnokrajowa awaria zasilania. To już drugi raz w tygodniu

Kuba (zdjęcie ilustracyjne)
Panorama Hawany po tym, jak drugi raz w tygodniu doszło do całkowitej awarii sieci energetycznej Kuby
Źródło: Reuters
Nastąpiła całkowita awaria krajowej sieci energetyczne - poinformowało ministerstwo energii Kuby. Do zdarzenia dochodzi drugi raz w ciągu niecałego tygodnia. Trwający w kraju od miesięcy kryzys energetyczny ma związek z amerykańskimi sankcjami.

W sobotę wieczorem ministerstwo energii Kuby poinformowało na platformie X, że "nastąpiła całkowita awaria krajowej sieci energetyczne". "Rozpoczęto już wdrażanie procedur mających na celu przywrócenie zasilania" - dodał resort.

Jak zauważyła agencja AFP, to siódma awaria w ciągu prawie pół roku, a także druga w ciągu niecałego tygodnia. W dniach 16 i 17 marca liczący około 10 milionów mieszkańców kraj doświadczył zakłóceń w dostawach energii na całym terytorium.

Naciski USA na Kubę

W styczniu - po pojmaniu prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro - władze USA wstrzymały dostawy wenezuelskiej ropy naftowej na Kubę i zagroziły nałożeniem ceł na każdy kraj, który sprzedaje Kubie ten surowiec.

Prezydent USA Donald Trump zapowiedział we wtorek, że "wkrótce zrobi coś z Kubą". Sekretarz stanu Marco Rubio ze swej strony zaznaczył, że władzę na wyspie muszą przejąć "nowi ludzie".

Według rządu w Hawanie amerykańskie sankcje uniemożliwiają naprawę starzejącej się infrastruktury energetycznej, jednak sektor cierpi również na chroniczny niedobór inwestycji państwowych.

Opracowała Kamila Grenczyn/ft

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ERNESTO MASTRASCUSA

