Masowe zatrzymania kubańskich opozycjonistów w dniu antyrządowych protestów

Kubańscy opozycjoniści zostali zatrzymani przez reżim w Hawanie w związku z planowanym przez nich udziałem w poniedziałkowych manifestacjach antyrządowych – podaje niezależny internetowy dziennik 14ymedio. Według pozarządowej organizacji broniącej praw człowieka Human Right Watch zatrzymania osób krytycznych wobec reżimu w Hawanie trwają co najmniej od drugiej połowy października.

Zablokowane domy i zatrzymania opozycjonistów kubańskich

Największe tegoroczne manifestacje na Kubie odbyły się 11 lipca. Ich uczestnicy protestowali przeciwko nasilającej się biedzie, trudnościom w dostępie do żywności, lekarstw oraz szczepionek przeciwko COVID-19. Choć miały one pokojowy charakter, to zostały spacyfikowane przez służby bezpieczeństwa.