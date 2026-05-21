Świat

Córka Fidela Castro ostrzega USA. "To może zadecydować o krwawej łaźni"

Donald Trump
Córka Fidela Castro ostrzega USA przed lekceważeniem kubańskiego reżimu
W wywiadzie dla CNN Alina Fernandez, mieszkająca w Miami córka Fidela Castro, oceniła, że kubańskie przywództwo jest gotowe na każdą konfrontację, w tym widmo inwazji.

Alina Fernandez w wywiadzie udzielonym stacji CNN opowiedziała, że gdy miała 10 lat, dowiedziała się, że jest córką Fidela Castro. Był częstym, nocnym gościem w ich domu w Hawanie i dla Fernandez "nie było to wielkim zaskoczeniem".

Wieloletnia antykomunistka mieszkająca obecnie na wygnaniu w skromnym domu w Miami, obawia się, że Stany Zjednoczone "mogą nie doceniać rządu na wyspie", z której uciekła, podczas gdy administracja Trumpa naciska na zmianę reżimu na Kubie.

Córka kubańskiego dyktatora pokazała dziennikarzom rodzinny album, w którym między innymi można znaleźć narysowaną przez nią karykaturę Fidela Castro. Zapytana, czy jej ojciec kiedykolwiek widział te zdjęcia, odpowiedziała: "Nie wiem. Zakładam, że mógł".

Gdy zatrzymała się na zdjęciu matki, wspomniała, że gdy umierała, mówiła o Fidelu. - Myślę, że trwała w miłości do końca życia, co dla mnie jest bardzo trudne do zrozumienia - przyznała.

Relacje Kuby ze Stanami Zjednoczonymi są w krytycznym punkcie. Rosną naciski ze strony prezydenta Donalda Trumpa. Z kolei prezydent Kuby Miguel Diaz-Canel ostrzega przed "krwawą łaźnią", jeśli USA podejmą próbę ataku na wyspę.

- Myślę, że teraz wszystko zależy od Kubańczyków. To bardzo niepokojące - oceniła Alina Fernandez. - Kto może pragnąć inwazji na swój kraj? Nie da się tak łatwo o tym mówić, będąc tutaj (w USA - red.) - dodała.

Córka Castro powiedziała, że dekady sankcji i konfrontacji utwardziły kubańskie przywództwo, a obecny rząd nauczył się działać pod presją i reagować na wyzwania. - To nie pierwszy raz, kiedy słyszą, że nadchodzi inwazja. To widmo towarzyszy im od 67 lat. Tyle lat nią straszą. Jestem pewna, że są przygotowani - oceniła.

- Przypomnę wszystkim, że nie należy podważać ani lekceważyć zdolności kubańskiego reżimu do reagowania. To może zadecydować o krwawej łaźni lub innym rozwiązaniu - dodała Fernandez.

Dziennikarze zapytali kobietę, czy ma jakąś wiadomość dla swojego wujka Raula, brata Fidela, jego prawej ręki i byłego prezydenta Kuby. - Nie mam żadnej konkretnej wiadomości dla Raula Castro. Nie mogę mu niczego powiedzieć. Zakładam, że mając prawie 95 lat wie, co zrobił i co ma zrobić - odpowiedziała.

Fernandez wierzy, że Kuba nie ulegnie naciskom USA. Nie powiedziała też wprost, że inwazja jest jedynym sposobem na uwolnienie wyspy od skutków rewolucji, której niegdyś przewodził jej ojciec.

- Czuję się jak każdy inny Kubańczyk w dzisiejszych czasach: pełna nadziei, frustracji, smutku, znów nadziei. Nadzieja przeważa - podkreśliła.

