"Wolność", "precz z dyktaturą". Kubańczycy wyszli na ulice, prezydent wezwał "rewolucjonistów" do działania

W kilku miastach Kuby doszło w niedzielę do antyrządowych demonstracji. W kraju pogrążonym w ogromnym kryzysie, gdzie wystąpienia przeciw komunistycznej władzy są mimo to rzadkością, zebrani krzyczeli o "wolności". Prezydent Miguel Diaz-Canel wezwał "wszystkich rewolucjonistów" do "dania odporu przeciwnikom rewolucji". O wywołanie protestów oskarżono Stany Zjednoczone.