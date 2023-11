Znani ludzie ze świata, którzy odeszli w ostatnim roku 

Przez ostatni rok pożegnaliśmy wiele znaczących postaci. Przywódców religijnych i politycznych, ludzi filmu, muzyki, mody. Przy okazji Święta Zmarłych przypominamy tych, którzy odeszli - ich najważniejsze dokonania, role, dzieła.

1 listopada to wyjątkowy dzień, w którym wspominamy ludzi nam bliskich w wielu wymiarach, nie tylko poprzez więzy rodzinne. Są wśród nich również osoby bliskie poprzez to, co robili w swoim życiu. Niektórzy mieli za sobą dziesiątki lat kariery, inni zdążyli tylko rozbłysnąć. Dziś wspominamy tych, którzy odeszli od nas w 2023 roku.

Irene Cara (1959-2022)

Urodziła się 18 marca 1959 roku na nowojorskim Bronxie w rodzinie imigrantów z Portoryko i Kuby. Karierę rozpoczęła w bardzo młodym wieku. Początkowo w hiszpańskojęzycznych stacjach telewizyjnych, później w teatrze i broadwayowskich musicalach. W końcu trafiła do ogólnokrajowych stacji telewizyjnych i filmu. Sławę zyskała dzięki roli w musicalu "Fame" z 1980 oraz wykonaniu jego tytułowej piosenki. Kolejnym jej sukcesem był światowy przebój "Flashdance... What a Feeling" z filmu muzycznego "Flashdance" z 1983 roku. Została za niego uhonorowana nagrodą Oscara, Złotego Globu i muzyczną Grammy.

O śmierci artystki poinformowała 21 listopada ub. roku jej agentka. Irene Cara zmarła w swoim domu na Florydzie. Miała 63 lata.

Vivienne Westwood (1941-2022)

Vivienne Westwood Shutterstock

Dwa dni przed końcem 2022 roku zmarła ikona świata mody i kultury niezależnej. Ta nieszablonowa projektantka i muza wielu artystów zyskała rozgłos już w latach 70. dzięki swoim androgenicznym projektom, a także koszulkom z hasłami i lekceważącemu podejściu do establishmentu. Odnosiła sukcesy na pokazach w Londynie, Paryżu, Mediolanie i Nowym Jorku. A z czasem jej nazwisko stało się synonimem nowego stylu i szokowania odbiorców. Nigdy nie było wiadomo, czym zaskoczy na pokazach. Mimo niepokornego wizerunku Westwood zaprojektowała między innymi w 1989 roku słynny strój dla Margaret Thatcher, w którym ówczesna brytyjska premier pojawiła się na okładce kolorowego magazynu. Za zasługi dla królestwa w 1992 roku królowa Wielkiej Brytanii Elżbieta II odznaczyła ją Orderem Imperium Brytyjskiego (OBE). Nawet w Pałacu Buckingham szokowała jednak obecnych swym strojem.

Projektantka mody dame Vivienne Westwood zmarła 29 grudnia ubiegłego roku w wieku 81 lat.

Pelé (1949-2022)

Edson Arantes do Nascimento przeszedł do historii nie tylko sportu. Świat poznał go i pokochał pod przydomkiem Pelé. Był jedynym w historii trzykrotnym mistrzem świata w piłce nożnej (w 1958, 1962 i 1970 roku). Nazywano go "królem futbolu" i powszechnie uważano za jednego z najwybitniejszych piłkarzy w historii. Choć był genialnym napastnikiem, świetnie sprawdzał się także jako rozgrywający. Grał genialnie obiema nogami, zdobywając średnio prawie gola na mecz. Ciężko zliczyć nagrody, jakie zgromadził na koncie w trakcie całej kariery. A Brazylii był uważany za bohatera narodowego. Wykorzystywał to, by upomnieć się o najuboższych w swoim kraju.

Pelé Shutterstock

Brazylijczyk zmarł 29 grudnia 2022 roku w wieku 82 lat. Już po śmierci słowo "pelé" trafiło do słownika języka portugalskiego, oznacza kogoś nieprzeciętnego, o niezrównanej jakości lub wartości... tak jak Pelé.

Benedykt XVI (1927-2022)

Benedykt XVI Shutterstock

Emerytowany papież zmarł ostatniego dnia 2022 roku w wieku 95 lat, prawie dekadę po tym, jak ogłosił decyzję o swojej abdykacji w lutym 2013 roku. Joseph Ratzinger urodził się w 1927 roku. Do seminarium wstąpił tuż przed wybuchem II wojny światowej, która uniemożliwiła mu dalszą naukę. Wrócił jednak do niej po wojnie, a w 1951 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Przez dwie dekady był najbliższym doradcą Jana Pawła II. Głową Kościoła katolickiego został po śmierci Polaka - stał się wówczas 265. papieżem w historii. Jego pontyfikat trwał osiem lat.

Benedykt XVI był pierwszym papieżem od 600 lat, który ustąpił z urzędu, czym zszokował cały świat. Decyzję o swojej abdykacji wyjaśniał zaawansowanym wiekiem i względami zdrowotnymi. Choć wywołała ona kontrowersje, nie brakowało opinii, że świadczy o głębokiej odpowiedzialności za Kościół.

Benedykt XVI

Jeff Beck (1944-2023)

Uznawany za jednego z najwybitniejszych gitarzystów w historii rocka Jeff Beck zdobył osiem nagród Grammy i dwukrotnie został wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame - raz z zespołem Yardbirds - w 1992 i ponownie jako artysta solowy - w 2009 roku. W 2011 roku został sklasyfikowany na 5. miejscu listy 100 najlepszych gitarzystów wszech czasów magazynu "The Rolling Stone". Lista artystów, z którymi współpracował, jest imponująca. Muzyk występował między innymi z Erikiem Claptonem, Rodem Stewartem, Tiną Turner, Mickiem Jaggerem, Jonem Bon Jovi, Rogerem Watersem, Steviem Wonderem, zespołem ZZ Top, a w ostatnich latach z aktorem Johnnym Deppem.

Jeff Beck Watal Asanuma/Shinko Music/Getty Images

- Jeff Beck jest najlepszym gitarzystą na świecie - powiedział Joe Perry, gitarzysta zespołu Aerosmith w wywiadzie dla "The New York Times" w 2010 roku. - Ktoś taki pojawia się tylko raz na pokolenie lub dwa - dodał. Beck zmarł 10 stycznia "po nagłym zachorowaniu na bakteryjne zapalenie opon mózgowych" - poinformowała rodzina. Miał 78 lat.

ZOBACZ TEŻ: Gwiazdy rocka żegnają Jeffa Becka i publikują zdjęcia z przyjacielem

Konstantyn II (1940-2023)

Były król Grecji Konstantyn II Albert Nieboer/dpa/PAP/EPA

Konstantyn II wstąpił na grecki tron w 1964 roku. Dla kraju był to trudny okres, a niestabilna sytuacja polityczna doprowadziła do wojskowego zamachu stanu w 1967 roku. Kilka miesięcy później król został zmuszony do ucieczki po nieudanej próbie przeciwstawienia się juncie wojskowej. Ta zniosła zresztą monarchię w 1973 roku, a kolejny rząd - wyłoniony już po upadku dyktatury - zarządził referendum, w którym Grecy potwierdzili jej odrzucenie.

Były król Grecji zmarł 10 stycznia w Atenach w wieku 82 lat. Przez kilka tygodni poprzedzających jego śmierć stan zdrowia monarchy pogarszał się po doznanym udarze mózgu i ciężkim zapaleniu płuc. Konstantyn II był ojcem chrzestnym brytyjskiego następcy tronu księcia Williama.

Tatjana Patitz (1966-2023)

Tatjana Patitz URSULA DUEREN/DPA/PAP

"Była jak skrzyżowanie Romy Schneider z Monicą Vitti" – tak o Patitz po jej śmierci napisała Anna Wintour, naczelna amerykańskiego "Vogue'a". Niemiecka modelka międzynarodową sławę zdobyła w styczniu 1990 roku, kiedy pojawiła się obok Naomi Campbell, Cindy Crawford, Lindy Evangelisty i Christy Turlington w strojach plażowych i dżinsach na okładce tego magazynu. Patitz została ulubienicą Chanel i Versace, dla których występowała na wybiegach i w kampaniach reklamowych.

Niemka zmarła 11 stycznia, miała 56 lat. Jak przekazał "Vogue", przyczyną jej śmierci był rak piersi.

Lisa Marie Presley (1968-2023)

Lisa Marie Presley Jun Sato/WireImage/Getty Images

54-letnia córka Elvisa zmarła 12 stycznia. Zaledwie dwa dni wcześniej ostatni raz pojawiła się publicznie na rozdaniu Złotych Globów, podczas którego aktor Austin Butler zdobył nagrodę dla najlepszego aktora za rolę jej ojca w filmie "Elvis". Została pochowana obok Elvisa Presleya i jego rodziców na terenie Graceland, dawnej rezydencji "króla rock'n'rolla".

Jak podano kilka dni po śmierci Lisy Marie Presley, jej przyczyną były powikłania związane z niedrożnością jelita cienkiego, do których przyczynił się przebyty przez nią w przeszłości zabieg odchudzający.

Julian Sands (1958-2023)

Julian Sands Getty Images

Brytyjski aktor Julian Sands zyskał popularność dzięki roli w "Pokoju z widokiem". Wystąpił również w takich filmach, jak "Arachnofobia", "Ocean's 13", "Pola śmierci", "Dziewczyna z tatuażem", "Gdzieśkolwiek jest, jeśliś jest", a także gościnnie w popularnym serialu telewizyjnym "Tajemnice Smallville". Sands zaginął 13 stycznia (tą datę uznaje się również za datę śmierci) na szlaku Baldy Bowl, położonym w kalifornijskim paśmie górskim San Gabriel. Pomimo szeroko zakrojonych poszukiwań aktora nie udało się znaleźć. Dopiero 24 czerwca spacerowicze natknęli się na jego szczątki na obszarze Mount Baldy. Sands miał 65 lat. Po jego śmierci "Guardian" przypomniał jeden z ostatnich wywiadów, w którym mówił, że coraz częściej wychodzi w góry w pojedynkę. - Przyjaciele, z którymi się wspinałem, przestali chodzić w góry - wspominał.

Gina Lollobrigida (1927-2023)

Gina Lollobrigida (1961) Zuma/LFI/PAP

Urodzona w 1927 roku Lollobrigida w młodości nie chciała być aktorką. Studiowała na rzymskiej Akademii Sztuk Pięknych, utrzymywała się ze sprzedaży karykatur. Drzwi do branży filmowej otworzyło jej zwycięstwo w konkursie Miss Włoch, które odniosła w wieku 20 lat. Zagrała w "Pieskim życiu" Mario Monicellego, dramacie wojennym "Achtung Banditten" Carlo Lizzaniego, "Piękności nocy" René Claira, "Rzymiance" Luigiego Zampy, "Fanfanie Tulipanie" Christiana-Jaque. W latach 50. podbijała Amerykę. Pojawiła się m.in. na okładce magazynu "Time". Włoszka uznawana była za jedną z najważniejszych, a jednocześnie najpiękniejszych aktorek swojego pokolenia. O miano numeru jeden konkurowała ze słynną Sophią Loren.

Lollobrigida zmarła 16 stycznia w wieku 95 lat.

David Crosby (1941-2023)

David Crosby Ben Houdijk/Shutterstock

Gitarzysta, legenda amerykańskiego folk rocka. W połowie lat 60. występował w grupie rockowej The Byrds. Ich pierwszym przebojem był cover utworu "Tambourine Man" Boba Dylana. Po rozstaniu z zespołem, wraz ze Stephanem Stillsem i Grahamem Nashem, połączyli się w supergrupę i wystąpili na festiwalu Woodstock w 1969 roku (jako Crosby, Stills and Nash). Później dołączył do nich kanadyjski piosenkarz Neil Young. Przeboje napisane przez Crosby'ego to między innymi hipisowskie hymny "Almost Cut My Hair" i "Deja Vu". Zmarł po długiej chorobie, otoczony przez rodzinę. Miał 81 lat.

Paco Rabanne (1934-2023)

Paco Rabanne Getty Images

Słyszysz Paco Rabanne, myślisz o perfumach. A przecież modowe imperium Hiszpana nie ograniczało się wyłącznie do zapachów. Francisco Rabaneda Cuervo, bo tak naprawdę nazywał się wychowany we Francji projektant, karierę rozpoczynał od szkicowania ekskluzywnych torebek i butów. Sławę zaczął zdobywać w latach 60. Dzięki swoim oryginalnym i ekscentrycznym projektom stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych projektantów XX wieku. W 1999 roku Rabanne wycofał się ze świata mody. 12 lat później sygnowana jego nazwiskiem marka wróciła na rynek za sprawą hiszpańskiej firmy Puig Group, stawiając w dużej mierze na perfumy.

Paco Rabanne zmarł 3 lutego w swoim domu w Portsall w Bretanii. Miał 88 lat.

Szewach Weiss (1935-2023)

Szewach Weiss

Szewach Weiss urodził się w 1935 roku na terenie dzisiejszej Ukrainy. Był izraelskim politykiem, profesorem nauk politycznych, w latach 1981-1999 posłem do Knesetu, a od 1992 do 1996 roku jego przewodniczącym. Od 2001 do 2003 był ambasadorem Izraela w Polsce. Przez lata działał na rzecz zbliżenia Polski i Izraela oraz dialogu międzykulturowego. W sprawach polsko-żydowskich cieszył się ogromnym autorytetem. Za swoją działalność był wielokrotnie nagradzany, m.in. Orderem Orła Białego w 2017 roku. Weiss zmarł 4 lutego w wieku 87 lat. Został pochowany na cmentarzu na Wzgórzu Herzla w Jerozolimie.

Szewach Weiss

Raquel Welch (1940-2023)

Raquel Welch w "Milion lat przed naszą erą" Getty Images

Gwiazdą kina stała się w drugiej połowie lat 60. dzięki rolom w dwóch głośnych filmach: "Milion lat przed naszą erą" i "Fantastyczna podróż". Reuters odnotował, że dzięki roli w tym pierwszym wizerunek kobiety w filmie i popkulturze zaczął się zmieniać. Z czasem częściej zaczęto rezygnować ze stereotypowego, utrwalonego przez mężczyzn wizerunku kobiet jako "słabej płci".

Jedną z pierwszych produkcji, w której zagrała Raquel Welch (a właściwie Jo Raquel Tejada), był film "Złota rączka" - wystąpiła w nim u boku Elvisa Presleya. W 1974 roku zdobyła nagrodę Złotego Globu dla najlepszej aktorki za film "Trzej muszkieterowie", w którym zagrała Konstancję de Bonacieux. W 1995 roku została uznana przez magazyn "Empire" za jedną ze 100 najseksowniejszych gwiazd w historii kina. Aktorka odeszła 15 lutego w wieku 82 lat.

Ray Stevenson (1964-2023)

Ray Stevenson DFree/Shutterstock

Aktor znany m.in. z serialu "Rzym" i trzech filmów z serii "Thor" Marvela zadebiutował w 1994 roku w emitowanym w brytyjskiej telewizji serialu "The Dwelling Place". Od tamtej pory Ray Stevenson przez blisko 30 lat regularnie pojawiał się na ekranie, m.in, w "Królu Arturze" czy w "Sztuce latania" u boku Heleny Bonham Carter. Niedawno wystąpił w nominowanej do Oscara bollywoodzkiej produkcji "RRR". Znalazł się też w obsadzie spin-offu "The Mandalorian", czyli "Star Wars: Ahsoka". Zmarł 21 maja. Miał 58 lat.

Tina Turner (1939-2023)

Tina Turner Archiwum Reuters

Kiedy świat obiegła wiadomość o śmierci Tiny Turner, określenie "królowa rock and rolla" było używane wymiennie z nazwiskiem gwiazdy we wspomnieniach jej przyjaciół, fanów i dziennikarzy. Wokalistka zapracowała sobie na ten tytuł w ciągu trwającej ponad pół wieku kariery estradowej. W tym czasie wylansowała dziesiątki przebojów, zdobyła osiem nagród Grammy, sprzedała miliony płyt i zagrała tysiące koncertów.

Urodzona w 1939 roku wokalistka sławę zdobyła, występując u boku męża, Ike'a Turnera, w zespole w którym debiutowała w latach 50. W latach 70. rozstała się z Turnerem, który znęcał się nad nią psychicznie i fizycznie. Po kilku latach występów solowych w 1984 roku wróciła na szczyt, lansując takie przeboje, jak "Private Dancer", "What's Love Got to Do with It", a w kolejnych latach "(Simply) The Best" czy "Golden Eye". Zmarła 24 maja w wieku 83 lat.

Tina Turner

Treat Williams (1951-2023)

Treat Williams zmarł w wieku 71 lat Kathy Hutchins/Shutterstock

Amerykański aktor zginął 12 czerwca w wypadku motocyklowym niedaleko miasta Dorset w amerykańskim stanie Vermont. Treat Williams zadebiutował w 1975 roku w thrillerze "Deadly Hero". Ale prawdziwą rozpoznawalność zdobył cztery lata później po występie w filmie "Hair", ekranizacji musicalu w reżyserii Miloša Formana. Za rolę hipisa George’a Bergera Williams otrzymał swoją pierwszą nominację do nagrody Złotego Globu. Kolejne dostał za występ w filmie "Książę Wielkiego Miasta". Zagrał też w innych wielkich kinowych hitach, jak "Tramwaj zwanym pożądaniem" czy "Dawno temu w Ameryce". Miał 71 lat.

Silvio Berlusconi (1936-2023)

Silvio Berlusconi Alessia Pierdomenico/Shutterstock

Trzykrotny premier Włoch urodził się w 1936 roku w Mediolanie. W młodości założył firmę budowlaną, która pozwoliła mu na znaczne wzbogacenie się. W latach 70. rozpoczął działalność w mediach. Wkrótce jego firma Mediaset stała się największym włoskim imperium medialnym, a branża telewizyjna i inne inwestycje wprowadziły go na listę najbogatszych ludzi świata.

Do polityki wszedł w 1993 roku, zakładając partię Forza Italia; rok później po raz pierwszy stanął na czele włoskiego rządu. Urząd ten pełnił jeszcze w latach 2001-2006 i 2008-2011. Wokół Berlusconiego przez lata narosło wiele kontrowersji, m.in. z powodu postępowań sądowych, przyjęć znanych jako "bunga bunga" oraz przyjaźni z Władimirem Putinem. Berlusconi zmarł 12 czerwca, w wieku 86 lat w szpitalu w Mediolanie. Kilka tygodni wcześniej poinformowano, że u polityka zdiagnozowano białaczkę.

Alan Arkin (1934-2023)

Alan Arkin Elliott Cowand Jr/Shutterstock

W ciągu siedmiu dekad kariery aktorskiej występował na deskach teatrów, w filmach oraz w serialach. Talent Alana Arkina został dostrzeżony wcześnie – już w 1963 roku otrzymał prestiżową Tony Award. Szerokiej publiczności znany był m.in. z ról w filmach takich, jak "Operacja Argo" czy "Edward Nożycoręki", a także z serialu "The Kominsky Method". Za rolę w tym ostatnim w 2019 roku był nominowany do Złotego Globu w kategorii najlepszy aktor drugoplanowy w produkcji telewizyjnej. W 2007 roku otrzymał Oscara za najlepszą rolę drugoplanową w "Małej Miss". Zmarł 29 czerwca. Miał 89 lat.

Milan Kundera (1929-2023)

Milan Kundera picture-alliance / ©MP/Leemage/PAP/EPA

Trzy lata temu przekazywana przez wiele mediów na całym świecie informacja o śmierci Kundery okazała się nieprawdziwa. Tym razem nie było niestety takiego zwrotu akcji. Wybitny pisarz zmarł 11 lipca w wieku 94 lat. Jako powieściopisarz urodzony w czeskim Brnie Kundera debiutował 1967 roku antykomunistyczną satyrą "Żart". Osiem lat później uciekł do Francji i całkowicie odciął się od swojego czeskiego pochodzenia. Jego najpopularniejsze powieść to wydana w 1984 roku "Nieznośna lekkość bytu". Kundera uznawany jest za jednego z najwybitniejszych pisarzy XX wieku. Wielu historyków literatury uważa, że był mocnym kandydatem do Literackiej Nagrody Nobla, której jednak nigdy nie otrzymał.

Jane Birkin (1946-2023)

Jane Birkin Melanie Lemahieu/Shutterstock

Uchodziła za ikonę mody. To na jej cześć dom mody Hermes nazwał legendarną torebkę Hermes Birkin, należącą do najdroższych na świecie i najbardziej pożądanych przez elegantki. Międzynarodową sławę Brytyjce przyniósł pełen erotyzmu przebój "Je t'aime... moi non plus" z 1969 roku, który wykonywała wspólnie ze swoim kochankiem, francuskim piosenkarzem i autorem tekstów Serge'em Gainsbourgiem. W następnych dekadach głośniej było o jej występach aktorskich. Birkin zagrała w ponad 80 filmach, wśród których były między innymi "Śmierć na Nilu" (1978) czy "Zło czai się wszędzie" (1982).

Brytyjka została znaleziona martwa w swoim domu w Paryżu 16 lipca. W ostatnich latach zmagała się z problemami zdrowotnymi, przeszła m.in. udar.

Sinead O'Connor (1966-2023)

Sinead O'Connor Matteo Chinellato/Shutterstock

Sinead O'Connor zadebiutowała w latach osiemdziesiątych, a największy rozgłos zyskała na początku następnej dekady po wydaniu drugiej płyty zawierającej utwór "Nothing Compares 2 U". Irlandzka piosenkarka była ceniona na całym świecie nie tylko ze względu na swój repertuar. "Nie można było nie być pod wrażeniem głębi jej nieustraszonego zaangażowania w ważne kwestie, na które zwracała uwagę opinii publicznej, bez względu na to, jak niewygodne mogły być to prawdy" - przekazał po jej śmierci prezydent Irlandii Michael Higgins. O'Connor słynęła z wyrazistych poglądów w sprawach religii, seksu, feminizmu i wojny.

Zmarła 26 lipca w wieku 56 lat. Informując o jej odejściu, agencja Reutera przekazała, że na początku lat 90. O'Connor zmieniła postrzeganie wizerunku kobiet w muzyce. "Zuchwała i szczera - jej ogolona głowa, zbolały wyraz twarzy i bezkształtna garderoba stanowią bezpośrednie wyzwanie dla od dawna panujących w kulturze popularnej wyobrażeń o kobiecości i seksualności" - stwierdzono.

Sinéad O'Connor

Toto Cutugno (1943-2023)

Urodzony 7 lipca 1943 roku Toto (prawdziwie imię Salvatore) występował od pierwszej połowy lat 60. Przed ukończeniem 20 lat założył swoją własną grupę Toto e i Tati. Karierę solową rozpoczął w 1976 roku, debiutując w San Remo. Jednocześnie pisał piosenki dla innych artystów - włoskich i zagranicznych - w tym dla Adriano Celentano, Domenica Modugno, Joe Dassina, Johnny'ego Hallydaya, Claude'a François, Mireille Mathieu, Dalidy czy Miguela Bosé. W roku 1990 Toto wygrał konkurs Eurowizji w Zagrzebiu piosenką "Insieme: 1992". Fani muzyki z całego świata zapamiętają go jednak najbardziej dzięki utworowi "L'Italiano". To on sprawił, że muzyk uważany był za symbol włoskiej piosenki za granicą.

Legendarny włoski piosenkarz zmarł 22 sierpnia w wieku 80 lat.

Steve Harwell (1967-2023)

Steve Harwell Tim Mosenfelder/Getty Images

Steve Harwell był współzałożycielem i wieloletnim wokalistą amerykańskiego zespołu Smash Mouth. Szczyt popularności założonej w 1994 roku grupy przypadł na przełom wieków. To wówczas zespół nagrał swoje dwa największe przeboje: "All Star" i "I'm a Believer", które promowały film "Shrek". Harwell odszedł z zespołu w 2021 roku.

Informacje o złym stanie zdrowia muzyka zaczęły pojawiać się kilka dni przed jego śmiercią. "Steve wciąż jest z nami, niestety nie potrwa to długo" - przekazał CNN menadżer Smash Mouth Robert Hayes. Harwell zmarł 4 września "w otoczeniu rodziny i przyjaciół”, informował Hayes. Miał 56 lat. "Charakterystyczne brzmienie głosu Steve'a jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych wśród wokalistów jego pokolenia. Kochał swoich fanów, kochał przed nimi występować" - przekazał menadżer Smash Mouth w oświadczeniu cytowanym przez CNN.

Matthew Perry (1969-2023)

Matthew Perry Kathy Hutchins/Shutterstock

Matthew Perry znany był głównie z roli Chandlera Binga z kultowego serialu "Przyjaciele". Zagrał tam u boku Jennifer Aniston, Courteney Cox, Davida Schwimmera, Matta LeBlanca i Lisy Kudrow. BBC przypomniało, że ostatni odcinek serialu obejrzało w Stanach Zjednoczonych 52,5 miliona widzów, co czyni go najchętniej oglądanym odcinkiem serialu telewizyjnego pierwszej dekady XXI wieku. Miał jednak na koncie również role w kilku filmach, w tym w "Polubić czy poślubić", "Bohaterowie z przypadku" i "Jak ugryźć 10 milionów". W 2007 roku był nominowany do Złotego Globa za rolę w filmie "Młodzi gniewni - historia Rona Clarka". W listopadzie 2022 roku ukazała się jego autobiografia pt. "Przyjaciele, kochankowie i ta Wielka Straszna Rzecz". Aktor opisał w niej m.in. swoje zmagania z uzależnieniem od alkoholu i leków.

Aktor zmarł 28 października w wieku 54 lat. Jego ciało odnaleziono w przydomowym jacuzzi.

Matthew Perry

