Syn zabitego przywódcy czy wnuk ojca rewolucji? Kto przejmie władzę w Iranie

W Iranie obowiązuje dość szczególny system - władza duchowna i świecka wyjątkowo się tu przenikają. Rządy sprawuje częściowo islamski duchowny, nazywany Najwyższym Przywódcą, częściowo prezydent, a częściowo Strażnicy Rewolucji, czyli po prostu wojskowi.

Ale w tej układance to Najwyższy Przywódca jest elementem najważniejszym. Jego zabicie było chyba największym ciosem w Republikę Islamską w jej niemal 50-letniej historii.

Po śmierci ajatollaha Alego Chameneiego tymczasowo jego obowiązki przejął trzyosobowy zespół: członek wpływowej Rady Strażników ajatollah Alireza Arafi, prezydent i szef władzy sądowniczej. Nowego Najwyższego Przywódcę wybiera tak zwane Zgromadzenie Ekspertów - czyli osiemdziesięciu ośmiu starszych duchownych. Robi to w warunkach szczególnych - siedziba zgromadzenia już na początku izraelsko-amerykańskich nalotów została zbombardowana.

Na giełdzie nazwisk wciąż pojawiają się trzy postacie - wszystkie mocno osadzone w historii Islamskiej Republiki. Przede wszystkim jest to syn zabitego przywódcy - Modżtaba Chamenei. Ale mówi się też o wnuku ojca rewolucji - Hassanie Chomeinim oraz Alirezie Arafim. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że każdy z nich będzie właściwie kopią twardogłowego Alego Chameneiego - ale nic bardziej mylnego.

Donald Trump zapowiedział w czwartek, że Stany Zjednoczone odegrają rolę w wyborze nowego przywódcy. Ocenił też, że wybór Modżtaby Chameneiego jest mało prawdopodobny. Dodał wręcz: "nie chcemy wracać do Iranu co pięć lat i robić jeszcze raz tego samego". Pytanie tylko, na ile ten wpływ to jedynie życzeniowe myślenie amerykańskiego prezydenta.

Z tego artykułu dowiesz się: Kto ma największe szanse na objęcie stanowiska Najwyższego Przywódcy ?

Jakie konsekwencje dla regionu może mieć ten wybór?

Czy irańska opozycja ma realną szansę na zmianę systemu?

Opcja numer jeden

Wiadomo za to, że chyba najbardziej twardogłowym z kandydatów jest właśnie 56-letni Modżtaba Chamenei. Choć tak naprawdę w kraju rządzonym przez ajatollahów jego kandydatura może wydawać się nieco dziwna, bo syn Alego Chameneiego jest faktycznie duchownym, ale tytułu ajatollaha nie ma (tylko niższy: hodżatoleslama).