Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Kto kandydatem PiS na premiera? To scenariusz, który Kaczyński "chciałby jakoś przypomnieć"

Jarosław Kaczyński ogłasza Karola Nawrockiego kandydatem na prezydenta, 24.11.2024
Politolożka: PiS będzie próbowało zrealizować ponownie scenariusz, który okazał się w sukcesem
Źródło: TVN24
Prawo i Sprawiedliwość będzie próbowało powrócić do swoich dobrych czasów, odświeżyć nastrój szyku bojowego - oceniła w TVN24 politolożka Anna Wojciuk z Uniwersytetu Warszawskiego. Jarosław Kaczyński ma zaprezentować w Krakowie kandydata partii na premiera. Zdaniem Wojciuk będzie to "osoba, która jest gotowa do ciężkiej pracy".

W sobotę w Polskim Towarzystwie Gimnastycznym "Sokół" w Krakowie o 14 rozpocznie się konwencja PiS. Prezes Jarosław Kaczyński ma na niej przedstawić kandydata partii na premiera w wyborach parlamentarnych zaplanowanych na przyszły rok.

Arleta Zalewska i Konrad Piasecki przekazali w "Podcaście politycznym" w TVN24+, że według ich informacji na giełdzie nazwisk najczęściej pojawiają się Lucjusz Nadbereżny i Przemysław Czarnek. Jednak, jak przekazali, "w grze wciąż jest trzecie nazwisko". Chodzi tu o szefa prezydenckiej kancelarii Zbigniewa Boguckiego.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Prezes PiS Jarosław Kaczyński, rzecznik PiS Rafał Bochenek i sekretarz KP PiS Barbara Bartuś w Sejmie
Kogo Kaczyński namaści dziś na premiera? Pojawiają się te nazwiska
Polska
Przemysław Czarnek, Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki, Marek Kuchciński
"Nazwisko zostało wybrane". To ma być "nie czarny, a stalowy koń"
Zespół autorów
Arleta ZalewskaKonrad PiaseckiMarcin Złotkowski
Mateusz Morawiecki
PiS ogłosi kandydata. "Mateusz próbował się dowiedzieć, kto to jest"
Patryk Michalski

Wskazuje się też na mniej znane nazwiska samorządowców, między innymi prezydenta Otwocka Jarosława Margielskiego oraz prezydenta Chełma Jakuba Banaszka.

PiS pokazało, że "umie znajdować ludzi, którzy są bardzo zdeterminowani"

Politolożka profesor Anna Wojciuk z Uniwersytetu Warszawskiego oceniła na antenie TVN24, że "PiS będzie próbowało powrócić do swoich dobrych czasów, odświeżyć nastrój pewnej zwartości, szyku bojowego".

OGLĄDAJ: "Takiej histerii w PiS jeszcze nie było". "Grząski grunt" Kaczyńskiego?
Jarosław Kaczyński

"Takiej histerii w PiS jeszcze nie było". "Grząski grunt" Kaczyńskiego?

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Według niej, kandydatem na premiera "będzie osoba, która jest gotowa do ciężkiej pracy". Jak dodała, "PiS pokazało, że umie znajdować ludzi, którzy są bardzo zdeterminowani, chętni do tego, żeby się mocno angażować w tę kampanię i będzie próbowało zrealizować ponownie scenariusz, który okazał się sukcesem w przypadku Karola Nawrockiego i Andrzeja Dudy". Wojciuk zaznaczyła, że "to oczywiście inna sytuacja, natomiast, dodała, "wiadomo, że w sytuacji takiego głębokiego kryzysu trzeba odnaleźć pamięć sukcesów, pamięć wielkości, pamięć pewnej dynamiki, jedności".

Jarosław Kaczyński ogłasza Karola Nawrockiego kandydatem na prezydenta, 24.11.2024
Jarosław Kaczyński ogłasza Karola Nawrockiego kandydatem na prezydenta, 24.11.2024
Źródło: Łukasz Gągulski/PAP

Podkreśliła, że miejsce konwencji jest "bardzo symboliczne i kojarzące się z sukcesem". PiS ogłosił tam w przeszłości swoich kandydatów na prezydentów: Andrzeja Dudę i Karola Nawrockiego.

Politolożka zauważyła, że kiedy "zobaczyliśmy Karola Nawrockiego niewiele wskazywało na to, że to jest kandydat, który aż tak się wyrobi i zostanie prezydentem". - To nie było jego dobre pierwsze przemówienie, a jednak skończyło się sukcesem. I myślę, że to jest ten symboliczny moment, ten symboliczny scenariusz, który prezes Kaczyński chciałby jakoś przypomnieć - oceniła.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Mateusz Morawiecki, Jacek Sasin
Wojna frakcji w PiS. "Ludzie boją się, mają rodziny na utrzymaniu"
Patryk Michalski, Dariusz Kubik
Mateusz Morawiecki
Maślarze, harcerze, zakoniarze. Kto jest kim w PiS
Polska
Mateusz Morawiecki
"'Gówniarzeria' to delikatne określenie". Co się dzieje w PiS?
Marcin Złotkowski

"Nie sądzę, że frakcja harcerzy się obrazi"

Pytana, kto może zostać kandydatem PiS, odparła, że trudno powiedzieć. - Oczywiście może być to ktoś z tych prezydentów miast bliskich Prawu i Sprawiedliwości, to może być ktoś, kogo znamy jednak z szeregów PiS, tak jak Przemysław Czarnek - powiedziała.

Jej zdaniem nie będzie kluczowe to, kto zostanie wskazany kandydatem na premiera, ale to, że "będzie to osoba, która będzie bardzo ciężko pracować i będzie miała nadawać dynamikę partii". - Jestem sobie to w stanie wyobrazić w różnych scenariuszach - dodała.

- Nie sądzę, że gdyby to był na przykład Przemysław Czarnek, to frakcja harcerzy Mateusza Morawieckiego się obrazi, odejdzie - powiedziała Wojciuk.

Zaznaczyła, że "zarządzanie frakcjami jest ważnym komponentem tego wszystkiego", natomiast oceniła, że "frakcje będą w stanie nawet jakoś znieść to, że to będzie ktoś inny w momencie, kiedy partia nabierze nowej dynamiki". - Gdyby zaczęła rosnąć w sondażach, to te siły odśrodkowe, które są teraz bardzo silne w PiS-ie, będą wtedy trochę prawdopodobnie słabnąć - dodała.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Sprawa Jakiego przed komisją etyki PiS. Wcześniej trafił tam Morawiecki

Sprawa Jakiego przed komisją etyki PiS. Wcześniej trafił tam Morawiecki

Polska
Awantura w PiS po zapowiedzi Kaczyńskiego. "Nie ma zgody"

Awantura w PiS po zapowiedzi Kaczyńskiego. "Nie ma zgody"

Patryk Michalski
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Justyna Sochacka

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Łukasz Gągulski/PAP

Udostępnij:
Tagi:
Prawo i SprawiedliwośćJarosław Kaczyński
Czytaj także:
Zniszczenia w Union City
Jest nowy bilans ofiar niszczycielskiego żywiołu
METEO
Samolot z kamerami termowizyjnymi nad Warszawą
Nad Warszawą krążył samolot. Wiemy, czego szukał
WARSZAWA
Nominacja Marcina Gołka na zastępcę prezydenta Poznania
Zaczynał jako "człowiek od kalendarza". Kulisy sukcesji w Poznaniu
Filip Czekała
imageTitle
Lewandowski już wie. Jest decyzja w sprawie powrotu do gry
EUROSPORT
WARSZAWA MSZ MSIT MON KONFERENCJA
Sikorski o Polakach na Bliskim Wschodzie: wywozimy około tysiąca osób dziennie
BIZNES
Zniszczony właz do Jaskini Maurycego w Sokolich Górach
Zdewastowana i okradziona Jaskinia Maurycego. Policja szuka sprawców
Katowice
Lotniskowiec USS George H.W. Bush (zdjęcie ilustracyjne)
Kolejny lotniskowiec USA "ma wkrótce wystartować"
RELACJA
Tornado w Three Rivers
Robili zakupy, nagle zapanował chaos. Nagranie
METEO
shutterstock_1507499675
Wielki przewoźnik wznawia loty. "Można zapomnieć o regularnych kursach"
BIZNES
imageTitle
Demolka Knicks. Sochan miał w tym swój udział
EUROSPORT
Podróżujący z Bliskiego Wschodu
Ilu Polaków wróciło z Bliskiego Wschodu? Szef kancelarii premiera o liczbach
BIZNES
imageTitle
Jeden z najszybszych ludzi świata zdyskwalifikowany na dwa lata
EUROSPORT
imageTitle
Lawina zasypała Gwiazdy. Mecz na szczycie NHL zachwycił
EUROSPORT
Ania zaginęła w 1995 roku. Kadr z nagrania z jej pierwszej komunii
Informator wskazał miejsce, znaleźli "drobne szczątki kostek"
Małgorzata Marczok
Podczas kontroli przewozów osób policjanci zatrzymali Uzbeka ściganego czerwoną notą Interpolu
Poszukiwany czerwoną notą wpadł przy rutynowej kontroli
WARSZAWA
Peru
Błoto zalało domy, ulice zmieniły się w rwące potoki. "To katastrofa"
METEO
Akcja służb przy ul. Rybackiej w Ustce
Walizka ze zwłokami dryfowała w rzece. Nowe informacje z prokuratury
Trójmiasto
Irak, Bagdad
"Polecieli wbrew ostrzeżeniom". Sikorski: pięciu Polaków uwolnionych
Polska
shutterstock_2306542937
USA zniosą kolejne sankcje? Bessent: przyglądamy się temu
BIZNES
26 min
pc
"Dalsze utrzymywanie tego stanu może doprowadzić do recesji w skali światowej"
Horyzont
imageTitle
Iga Świątek dziś rozpoczyna walkę w Indian Wells. Znana godzina meczu
EUROSPORT
Atak na budynek mieszkalny w Charkowie
Dziesiątki rakiet, setki dronów. "Spod gruzów wydobyto ciało chłopca"
Złoty interes
Doradca prezydenta: jest sposób na zwiększenie zysku NBP ze złota
BIZNES
Osiedle domków fińskich na Jazdowie
Osiedle Jazdów przeciw podwyżce. "Należy zapłacić uczciwą stawkę"
WARSZAWA
imageTitle
Prezes Barcelony o przyszłości Lewandowskiego w klubie
EUROSPORT
Smog, dym, komin, kopciuch
Alert RCB dla pięciu powiatów
METEO
imageTitle
Powrót po 132 dniach. Radość w Neapolu
Najnowsze
Tbilisi
"Komisja zawiesza bezwizowe podróże". Konsekwencje zmiany prawa
eurojackpot shutterstock_1603798027
Rośnie kumulacja w Eurojackpot
BIZNES
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas wizyty w obwodzie donieckim
Zełenski na wschodzie. "Tutaj Rosjanie przygotowują ofensywę"
Zwiń opisWięcej

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica