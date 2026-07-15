Świat Wołodymyr Zełenski o kandydacie na premiera. "Jest najlepiej przygotowaną osobą" Oprac. Justyna Sochacka |

Zełenski o akcesji Ukrainy do UE: mamy nadzieję, że premier Węgier i rząd Polski będą popierać ten proces Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: president.gov.ua

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Prezydent Ukrainy mówił, że priorytetem dla przyszłego szefa rządu będzie przygotowanie kraju do najbliższej zimy.

- Przygotowujemy się od dawna, ale priorytety są jasne - przygotowanie do zimy. Dlatego Serhij Korecki, po wszystkich konsultacjach, jest prawdopodobnie najlepiej przygotowaną osobą do objęcia stanowiska premiera Ukrainy - powiedział Wołodymyr Zełenski na konferencji prasowej z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen w Kijowie.

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Ostatnia zima była wyjątkowo trudna dla Ukrainy przede wszystkim ze względu na rosyjskie ataki na zakłady energetyczne, co doprowadziło do wyłączeń energii elektrycznej i wstrzymania dostaw ciepła do mieszkań. Panowały wówczas siarczyste mrozy.

Kijów w ciemnościach po przerwie w dostawie prądu. Zdjęcie z 20 stycznia 2026 roku Źródło zdjęcia: MAXYM MARUSENKO/PAP/EPA

We wtorek politolog Wołodymyr Fesenko w rozmowie z Radiem Swoboda ocenił, że Korecki jest optymalnym kandydatem na premiera, ponieważ cieszy się dobrą reputacją na Ukrainie i Zachodzie, nie ma powiązań politycznych, a jego rząd mógłby skupić się na gospodarce i technologiach.

Dymisja premier Ukrainy Julii Swyrydenko

Zełenski zapowiedział w niedzielę dymisję premier Julii Swyrydenko i anonsował objęcie przez nią nadzoru nad "ważnym kierunkiem współpracy z kluczowym partnerem" Ukrainy. Niedługo potem Swyrydenko oświadczyła, że ustępuje ze stanowiska. We wtorek parlament przegłosował jej dymisję. Za przyjęciem tej decyzji opowiedziało się 258 deputowanych. Wraz ze Swyrydenko dymisję złożył cały rząd.

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Portal Radia Swoboda zauważył, że podczas niedawnego szczytu NATO w Ankarze Korecki uczestniczył w spotkaniach, towarzysząc prezydentowi Ukrainy. Brał między innymi udział w rozmowach z europejskimi przywódcami i prezydentem USA Donaldem Trumpem. Podczas spotkania z przewodniczącą KE Ursulą von der Leyen Korecki omawiał kwestię dalszego wsparcia dla ukraińskiego sektora energetycznego.

Głosowanie w parlamencie w sprawie nowego szefa rządu oczekiwane jest w czwartek.

Serhij Korecki - kim jest?

Serhij Korecki urodził się w Łucku 14 marca 1978 roku. Ukończył Państwowy Uniwersytet Techniczny w tym mieście na kierunku "samochody i gospodarka samochodowa", a następnie na kierunku "ekonomika przedsiębiorstwa". Uzyskał również kwalifikacje w sektorze naftowo-gazowym, kończąc Iwano-Frankowski Narodowy Uniwersytet Techniczny Ropy Naftowej i Gazu. W 2019 roku został absolwentem programu Executive MBA w Kijowsko-Mohylańskiej Szkole Biznesu.

Serhij Korecki Źródło zdjęcia: UKRINFORM/Danylo Antoniuk

Korecki został mianowany szefem Ukrnafty w listopadzie 2022 roku, po przejęciu przez państwo aktywów energetycznych oligarchy Ihora Kołomojskiego. Według informacji magazynu "Forbes" kandydaturę Koreckiego na stanowisko szefa Ukrnafty zatwierdził Zełenski. Wymóg Zełenskiego wobec kandydata brzmiał wówczas: "normalna osoba z rynku, menedżer najwyższego szczebla, który nie będzie kraść".

Korecki objął stanowisko prezesa państwowej grupy energetycznej Naftohaz 14 maja 2025 roku.