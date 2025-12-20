Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Księżniczka pierwszy raz sama za sterami wojskowego samolotu. Nagranie

Księżniczka Leonor za sterami samolotu wojskowego
Księżniczka Hiszpanii za sterami samolotu wojskowego
Źródło: Reuters
20-letnia hiszpańska księżniczka Leonor odbyła w czwartek swój pierwszy samodzielny lot samolotem wojskowym. Najstarsza córka króla Filipa VI i królowej Letycji przeszła szkolenie w bazie lotniczej San Javier w Murcji.

O ukończeniu przez księżniczkę czteromiesięcznego szkolenia poinformował w piątkowym komunikacie hiszpański Dwór Królewski.

Księżniczka Leonor za sterami samolotu wojskowego
Księżniczka Leonor za sterami samolotu wojskowego
Źródło: PAP/EPA/SPANISH ROYAL HOUSEHOLD HANDOUT

"Podczas czteromiesięcznej nauki w Generalnej Akademii Sił Powietrznych i Kosmicznych w San Javier (Murcja), obejmującej również szkolenie na symulatorze lotu, księżniczka Asturii zdobyła umiejętności niezbędne do bezpiecznego wykonania "zrzutu" i odbyła swój pierwszy samodzielny lot samolotem Pilatus PC-21" - przekazał pałac. To szwajcarski samolot treningowy, na którym szkoleni są piloci wojskowi zanim przesiądą się za stery samolotów odrzutowych.

Księżniczka Leonor za sterami samolotu wojskowego
Księżniczka Leonor za sterami samolotu wojskowego
Źródło: PAP/EPA/SPANISH ROYAL HOUSEHOLD HANDOUT

Dwór opublikował także nagranie wideo, na którym widać, jak Leonor wsiada do samolotu i startuje.

Szkolenie wojskowe hiszpańskiej księżniczki

Księżniczka Leonor spędziła rok w akademii wojskowej w Saragossie, następnie trafiła do szkoły marynarki wojennej, gdzie pływała na Juan Sebastián de Elcano - czteromasztowym hiszpańskim szkunerze szkoleniowym. Naukę zakończyła we wspomnianej akademii lotniczej w Murcji.

"Księżniczka wypływa w morze". Następczyni tronu na wojskowym szkoleniu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Księżniczka wypływa w morze". Następczyni tronu na wojskowym szkoleniu

O wysłaniu księżniczki na "bardzo intensywne" szkolenie wojskowe przed rozpoczęciem przez nią studiów zdecydował Dwór Królewski we współpracy z hiszpańskim rządem - podaje Reuters. Tym sposobem córka króla Filipa VI poszła w ślady ojca, który przebył podobną drogę kształcenia w latach 80.

Autorka/Autor: momo/ads

Źródło: Reuters, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/SPANISH ROYAL HOUSEHOLD HANDOUT

Udostępnij:
TAGI:
HiszpaniaWojskosamoloty
Czytaj także:
Kardynał Grzegorz Ryś podczas spotkania rekolekcyjnego archidiecezji łódzkiej, 7 marca 2025 r.
W episkopacie jest czarną owcą. Co zmieni kardynał Ryś?
Anna Winiarska
imageTitle
Wembanyama w elitarnym gronie. Sochan musi zapracować na zaufanie
Najnowsze
Mgły
Tu wciąż zalega gęsta mgła. IMGW ostrzega
METEO
imageTitle
Edwards zatrzymał mistrzów. Sekundy do końca i taki przechwyt
Najnowsze
Karambol na S19
Karambol kilkunastu aut na drodze ekspresowej. Są ranni 
Polska
Leszek Miller
Cichocki o Millerze: cynicznie wybrał sobie profil antyukraiński
Polska
imageTitle
Rzucił wyzwanie "Wielkiej Trójce". Zapowiedział koniec kariery
Najnowsze
shutterstock_216309493
Od 1 stycznia inny język polski. Aż 11 nowych zasad
Marta Irzyk
Australijsko-brytyjska para mieszkała w chacie w lesie w Abruzji
Zażalenie "rodziny z lasu" oddalone. Sąd odebrał im troje dzieci
Świat
Tomasiak w akcji
Tomasiak rozbudził nadzieje. O której dziś konkurs w Engelbergu?
EUROSPORT
Szczyt w Brukseli
"Słodko-gorzki" szczyt w Brukseli
Polska
25 min
1912_kolbus_zona
Po mężu został jej zakrwawiony zegarek. "Wrócił do okopu, a tam Ruscy. Zdążył tylko krzyknąć: uciekajcie"
TVN24+ Originals
Afrykańscy najemnicy na froncie w Ukrainie
Afrykańscy najemnicy na froncie w Ukrainie. "To misja samobójcza"
Świat
Na północy Turcji spadł rosyjski dron
MSW Turcji: na nasze terytorium spadł rosyjski dron
Świat
Były prezydent Bill Clinton na zdjęciu udostępnionym przez Departament Sprawiedliwości USA
Zdjęcia, nagrania, rejestry lotów. Opublikowali materiały w sprawie Epsteina
Świat
Marco Rubio
Rubio: władze Wenezueli otwarcie współpracują z terrorystami
Świat
Rozmowy delegacji pod przewodnictwem prezydentów Wołodymyra Zełenskiego i Karola Nawrockiego
Zełenski w Warszawie, ruch w sprawie Romanowskiego, atak USA w Syrii
TO WARTO WIEDZIEĆ
26 min
Sztuczne światło może mieć negatywny wpływ na liście
Poronienia u kobiet, rak prostaty u mężczyzn. Jak bardzo szkodzi nam sztuczne światło?
Podcast o końcu świata Magdy Łucyan
Mgła, duża wilgotność, pochmurno
Dużo chmur i wysoka wilgotność
METEO
Tomahawk
Amerykanie przeprowadzili ataki w Syrii
Świat
Straż pożarna (zdjęcie ilustracyjne)
Pożar hali w Stalowej Woli. Prezydent miasta apeluje do mieszkańców
Rzeszów
36 min
pc
Wizyta, która "obcina część argumentów skrajnej prawicy"
Rozmowy na szczycie
imageTitle
Smutek Zielińskiego. Jego drużyna nie zagra o Superpuchar Włoch
EUROSPORT
44 min
pc
Zełenski: gdybyśmy byli nieostrożni, moglibyśmy doprowadzić do zrujnowania sojuszu
Opinie i wydarzenia
Marcin Romanowski
"W PiS już chyba nie wierzą". W okręgu Romanowskiego "mości sobie gniazdko inny polityk"
Polska
Policjantka, będąca po służbie, zatrzymała nietrzeźwego kierowcę
Kierował pijany. Wjechał do rowu na oczach policjantki
WARSZAWA
imageTitle
Wybrano tenisowe zdjęcie roku. Fani byli zachwyceni
EUROSPORT
Puma
Nietypowy gość w restauracji. Nagranie
METEO
Napad na jubilera w Krakowie
Zastraszyli pracowników, uciekli pieszo. Trwa obława
Kraków
Wizualizacja pawilonu od strony Towarowej
Naturalny beton, czarna stal, zielony dach. Umowa podpisana, można budować
Piotr Bakalarski
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica