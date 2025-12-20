Księżniczka pierwszy raz sama za sterami wojskowego samolotu. Nagranie

Księżniczka Hiszpanii za sterami samolotu wojskowego Źródło: Reuters

O ukończeniu przez księżniczkę czteromiesięcznego szkolenia poinformował w piątkowym komunikacie hiszpański Dwór Królewski.

"Podczas czteromiesięcznej nauki w Generalnej Akademii Sił Powietrznych i Kosmicznych w San Javier (Murcja), obejmującej również szkolenie na symulatorze lotu, księżniczka Asturii zdobyła umiejętności niezbędne do bezpiecznego wykonania "zrzutu" i odbyła swój pierwszy samodzielny lot samolotem Pilatus PC-21" - przekazał pałac. To szwajcarski samolot treningowy, na którym szkoleni są piloci wojskowi zanim przesiądą się za stery samolotów odrzutowych.

Dwór opublikował także nagranie wideo, na którym widać, jak Leonor wsiada do samolotu i startuje.

Szkolenie wojskowe hiszpańskiej księżniczki

Księżniczka Leonor spędziła rok w akademii wojskowej w Saragossie, następnie trafiła do szkoły marynarki wojennej, gdzie pływała na Juan Sebastián de Elcano - czteromasztowym hiszpańskim szkunerze szkoleniowym. Naukę zakończyła we wspomnianej akademii lotniczej w Murcji.

O wysłaniu księżniczki na "bardzo intensywne" szkolenie wojskowe przed rozpoczęciem przez nią studiów zdecydował Dwór Królewski we współpracy z hiszpańskim rządem - podaje Reuters. Tym sposobem córka króla Filipa VI poszła w ślady ojca, który przebył podobną drogę kształcenia w latach 80.