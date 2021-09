Księżniczka Beatrycze urodziła córkę. Brytyjska rodzina królewska się powiększyła. Królowa Elżbieta II ma kolejną prawnuczkę

Księżniczka Beatrycze

Księżniczka, dziesiąta w kolejce do tronu, i Mapelli Mozzi, dziś 37 letni, pobrali się w lipcu zeszłego roku podczas prywatnej ceremonii w kaplicy w Windsorze. Swoje zaręczyny para ogłosiła we wrześniu 2019 roku. Ślub został najpierw przełożony, a później ograniczony co do wystawności w związku z restrykcjami wprowadzonymi przez rząd z powodu epidemii COVID-19.