Nowe zdjęcia księżnej Kate z dziećmi. Tak rodzina królewska świętowała Dzień Matki

W Polsce Dzień Matki obchodzimy w maju, w Wielkiej Brytanii świętują go 19 marca, więc święto w tym roku wypadło w niedzielę. Z tej okazji 41-letnia księżna Kate zamieściła na wspólnym profilu instagramowym jej oraz księcia Williama pojawiło się zdjęcie, na którym monarchini pozuje wraz z trójką swoich dzieci: 9-letnim Georgem, 7-letnią Charlotte i 4-letnim Louisem.

"Szczęśliwego Dnia Matki od naszej rodziny dla waszych" - czytamy w opisie fotografii. Kate dołączyła do niej również drugie zdjęcie. Pozuje na nim już tylko ze swoim najmłodszym dzieckiem, czyli Louisem - trzymając go na rękach i spoglądając z uśmiechem w jego kierunku (zdjęcie widoczne po kliknięciu w strzałkę po prawej stronie wpisu - red.). Post trafił na Instagrama z okazji Dnia Matki, stąd na żadnej z fotografii nie ma księcia Williama.

Jak wyjaśnia portal people.com, opublikowane w niedzielę zdjęcia zostały zrobione na terenie posiadłości Anmer Hall w hrabstwie Norfolk, będącej częścią majątku rodziny królewskiej w Sandringham. Jak podkreśla "People", Kate twierdzi, że to właśnie w tej rezydencji czuje się najbardziej jak w domu.

Koronacja króla Karola III. Czy dzieci Williama i Kate będą obecne

Przy okazji artykułu o okolicznościowym wpisie księżnej Kate, portal przypomina, że nadal nie zapadła oficjalna decyzja ws. obecności dzieci jej i księcia Williama na koronacji króla Karola III, która odbędzie się 6 maja. "The Times" informował w ubiegłym tygodniu, że George, Charlotte oraz Louis mają "dołączyć do swoich rodziców" i "wystąpić publicznie" w końcowej części uroczystości, gdy pochód, składający się m.in. z członków rodziny królewskiej, będzie opuszczał Opactwo Westminsterskie. Ich udział nie został jednak do tej pory potwierdzony.