Księżna Meghan wróciła do syna do Kanady

Ich urodzony w maju syn Archie pozostał w Kanadzie, gdy rodzice wrócili do Wielkiej Brytanii, aby ogłosić, że rezygnują z roli wysokich rangą członków rodziny królewskiej. Teraz rzeczniczka księżnej przekazała, że ​​Meghan wróciła do Kanady, by być z synem. Nie ma informacji czy towarzyszy jej Harry, a jeśli nie, to kiedy dołączy on do żony i dziecka.