Księżna Meghan ujawniła wyniki swoich badań genealogicznych. "Naprawdę, nie żartujesz?!"

Już na samym początku najnowszego nagrania, podczas wymiany zdań z Fumudoh żona księcia Harry'ego podzieliła się informacją, że jakiś czas temu przeszła badania genealogiczne. "Tak? I co ci wyszło?" - dopytywała słynąca ze swoich dowcipnych i bezkompromisowych rozmów Fumudoh. "W 43 procentach Nigeryjka" - odparła Meghan. "Ale jak to, niemożliwe! Naprawdę, nie żartujesz?!" - dopytywała "Ziwe", która sama ma nigeryjskie korzenie - jej rodzice wyemigrowali z Nigerii do USA. Meghan potwierdziła, dodając jednak, że musi przy tym "pokopać głębiej", gdyż wszyscy, którym o tym mówi, są bardzo zdziwieni. Szczególnie Nigeryjki. "Bo to naprawdę duża rzecz dla naszej społeczności" - wyjaśniła Fumudoh.