Zdjęcie księżnej Kate z dziećmi: księżniczką Charlotte i książętami Georgem i Louisem, opublikowane na oficjalnych kontach księcia i księżnej Walii w mediach społecznościowych z okazji Dnia Matki, w krótkim czasie zostało wycofane z archiwów najważniejszych agencji fotograficznych na świecie . Na taki krok zdecydowała się między innymi Associated Press, która wyjaśniła, że wygląda na to, iż fotografia została zmodyfikowana "w sposób, który nie spełnia standardów AP".

Księżna Kate przeprosiła za "zamieszanie wywołane zdjęciem rodzinnym", wyjaśniając w oświadczeniu: "Jak wielu fotografów amatorów czasem eksperymentuję z edytowaniem". To jednak nie powstrzymało fali spekulacji na temat stanu zdrowia księżnej i tego, w jaki sposób zdjęcie zostało zmienione. Media zwracają uwagę na liczne "anomalie" widoczne na fotografii i przypominają, że kontrowersyjne zdjęcie nie jest pierwszym z archiwum brytyjskiej rodziny królewskiej , które poddano dogłębnej analizie.

Brak palca na zdjęciu z Kate i Williamem

Zdjęcie Williama i Kate z dziećmi, opublikowane w mediach społecznościowych w grudniu 2023 roku, było szeroko komentowane w mediach z powodu braku środkowego palca księcia Louisa - napisał portal magazynu "Time", przypominając, że niektóre zdjęcia rodziny królewskiej były w przeszłości krytykowane za to, że wyglądają na "zbyt zainscenizowane".

Elżbieta II na "przerobionym" zdjęciu?

W kwietniu 2023 roku Christopher Bouzy, dyrektor firmy Bot Sentinel - zajmującej się analizą kont w serwisie X, które łamią standardy portalu społecznościowego - stwierdził, że zdjęcie, które Kate zrobiła królowej Elżbiecie II i jej wnukom oraz prawnukom na krótko przed śmiercią monarchini, "musiało zostać przerobione w Photoshopie". Nie skrytykował jednak tego posunięcia. - Nie jest łatwo zrobić idealne zdjęcie z dziesięciorgiem dzieci. Wygląda na to, że zrobiono wiele ujęć, a następnie edytowano zdjęcie, aby wyszło idealnie. Zrobiłbym to samo - przyznał Bouzy, cytowany przez "Daily Mail".

"Więcej włosów niż w rzeczywistości"

Z kolei w 2014 roku tabloidy pisały o zdjęciu Williama, Kate i George'a na okładce "Vanity Fair", wskazując, że mogło ono być "edytowane" tak, by książę Walii miał "więcej włosów niż w rzeczywistości". Gazeta odpowiedziała na te doniesienia, podkreślając, że nie użyła "żadnych efektów specjalnych" i wyjaśniając, że jedynie część zdjęcia "przyciemniono", by "biała czcionka stała się bardziej czytelna i by położyć większy nacisk na księcia George'a".