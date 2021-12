Księżna Kate zagrała na fortepianie w czasie koncertu kolęd

Księżna Cambridge zaskoczyła publiczność w czasie koncertu kolęd. Razem z muzykiem Tomem Walkerem wykonała utwór "For These Who Can't Be Here". Kate zagrała na fortepianie.

Kate, księżna Cambridge, pojawiła się u boku muzyka Toma Walkera w klipie pokazanym na uroczystościach w Westminster Abbey. Para wzięła udział w tajnym filmowaniu w studiu nagraniowym przed koncertem, który był transmitowany w telewizji. Koncert "Royal Carols: Together At Christmas" został przygotowany dla ludzi, którzy wspierali swoje społeczności w pandemii COVID-19.

Księżna nagrywała piosenkę wspólnie z Tomem Walkerem

Na profilu Kensington Palace na Twitterze zamieszczono klip przedstawiający księżną Kate występującą z Walkerem w jego wcześniej niepublikowanej świątecznej piosence, "For These Who Can't Be Here". Brytyjski piosenkarz i autor tekstów powiedział, że księżna zwróciła się do niego po spotkaniu charytatywnym.

- Spotkaliśmy się, ćwiczyliśmy piosenkę jakieś dziewięć razy i pod koniec tego absolutnie ją dopracowała, a potem wyjechała na kilka dni i ćwiczyła. W końcu zaczęliśmy nagrywanie - mówił Walker. - Byłem pod wrażeniem, ponieważ granie razem ze mną w studio, tylko nas dwoje, to nie to samo, co wskoczyć do gry z kwartetem smyczkowym na żywo, pianistą i dwoma chórkami - dodał.

Księżna Cambridge zaskoczyła publiczność grą na fortepianie Alex Bramall/PAP/PA

- Myślę, że oboje byliśmy naprawdę zdenerwowani, że to nie pójdzie zgodnie z planem, ale była absolutnie fantastyczna - ocenił.

Księżna o pandemii

We wstępie do koncertu Kate pochwaliła "inspirujących ludzi, którzy służyli swoim społecznościom w ponurych czasach" pandemii. Stwierdziła, że Wielka Brytania stanęła w obliczu "wielu wyzwań, w tym śmierci bliskich i pracowników ochrony zdrowia znajdujących się pod ogromną presją".

Innymi członkami rodziny królewskiej na nabożeństwie byli książę William, Zara i Mike Tindall, Sophie Wessex oraz księżniczka Beatrice i jej mąż Edoardo Mapelli Mozzi.

