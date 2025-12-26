Księżna Kate z córką zagrały na fortepianie z okazji świąt

Pałac Kensington zapowiedział udział księżnej Walii i jej córki w świątecznym programie w telewizji ITV1, publikując kilkusekundowe nagranie z fortepianem. Nie widać na nim, kto gra na instrumencie. "Wyjątkowy duet..." - czytamy w opisie wideo zamieszczonego na portalu X w Wigilię. Emisja programu rozpoczęła się o 19:25 miejscowego czasu.
Księżna Kate przy fortepianie
Księżna Kate i księżniczka Charlotte wykonały w programie utwór "Holm Sound", skomponowany kilka lat wcześniej przez 41-letniego szkockiego kompozytora Erlanda Coopera. Film nagrany w zamku Windsor przeplata się z ujęciami przedstawiającymi gości przybywającymi na świąteczne nabożeństwo.
Księżna Kate mówi w nagraniu: - Boże Narodzenie w swej istocie mówi o miłości, która przybiera najprostszą, najbardziej ludzką formę. Nie w sentymentalnych lub wielkich gestach, ale w tych subtelnych. W chwili słuchania, słowie pocieszenia, przyjacielskiej rozmowie, w wyciągniętej ręce, obecności. Jak dodaje żona następcy brytyjskiego tronu, "te proste gesty troski mogą wydawać się niewielkie, ale składają się na piękną mozaikę życia, którą wszyscy współtworzymy".
Kate w świątecznej piosence
Księżna Walii nie po raz pierwszy zasiadła przed fortepianem z okazji Bożego Narodzenia - przypomina portal BBC. W 2021 akompaniowała muzykowi Tomowi Walkerowi, gdy ten śpiewał swoją świąteczną piosenkę "For Those Who Can't Be Here".
Walker powiedział, że księżna zwróciła się do niego po spotkaniu charytatywnym. - Spotkaliśmy się, ćwiczyliśmy piosenkę jakieś dziewięć razy i pod koniec tego absolutnie ją dopracowała, a potem wyjechała na kilka dni i ćwiczyła. W końcu zaczęliśmy nagrywanie - mówił piosenkarz przed czterema laty. - Byłem pod wrażeniem, ponieważ granie razem w studiu, tylko nas dwoje, to nie to samo, co wskoczyć do gry z kwartetem smyczkowym na żywo, pianistą i dwoma chórkami - dodał.
Autorka/Autor: wac//az
Źródło: BBC, tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: @KensingtonRoyal/X