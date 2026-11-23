Świat Bardzo osobiste wyznanie księżnej Kate Oprac. Ewa Żebrowska |

Księżna Kate o walce z nowotworem. Zwiastun dokumentu "Heal" Źródło wideo: Kensington Palace/Detail Films/BBC Źródło zdj. gł.: Reuters

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W marcu w 2024 roku - po długim okresie, kiedy nie pokazywała się publicznie, co budziło coraz większy niepokój - księżna Kate ujawniła, że zdiagnozowano u niej nowotwór. W nagraniu przyznała, że ta wiadomość była dla niej "ogromnym szokiem". Mówiła także o "niezwykle trudnych kilku miesiącach". Przeszła operację, następnie poddała się chemioterapii. W styczniu 2025 roku mogła przekazać dobrą wiadomość: choroba nowotworowa cofnęła się. - To ulga być w remisji, wciąż koncentruję się na powrocie do zdrowia - stwierdziła wówczas w oświadczeniu.

Blisko dwa lata później w filmie dokumentalnym "Heal" ["Uzdrowienie" - red.] księżna Kate z perspektywy czasu patrzy na to trudne doświadczenie i dzieli się swoimi przemyśleniami, również o tym, jak choroba wpłynęła na jej życie. - Nowotwór zmienia człowieka. Zmienia ciało, zmienia cię fizycznie. Ale diagnoza nowotworowa wywołuje też znacznie głębszą przemianę - mówi.

Księżna Kate w filmie dokumentalnym "Heal" Źródło zdjęcia: Reuters/Kensington Palace

Dokument będzie miał premierę 29 listopada i zostanie wyemitowany m. in. w BBC One. Według stacji to "najbardziej pełna i osobista relacja z przebytej przez księżną drogi". Dyrektorka ds. treści Kate Phillips wierzy, że "poruszy widzów" oraz "przyniesie pocieszenie i wsparcie osobom, które same zmagają się z problemami zdrowotnymi". - Powrót do zdrowia to proces - podkreśla w filmie Kate.

Księżna Kate w filmie dokumentalnym "Heal" Źródło zdjęcia: Reuters/Kensington Palace

Wszystkie środki uzyskane z dystrybucji "Heal" zostaną przekazane na rzecz organizacji The Royal Marsden Cancer Charity, która wspiera osoby zmagające się z chorobą nowotworową oraz te, które przeszły proces leczenia.

Bardzo osobiste wyznanie księżnej Kate

Również dwa tygodnie temu w magazynie "Country Life" ukazał się wywiad z księżną Kate. - W szpitalu powiedziano mi, że mój powrót do zdrowia nie będzie przebiegał liniowo - mówiła między innymi. - Będą lepsze i gorsze dni. To wszystko wymaga czasu. Podobnie jest w naturze: ona pokazuje nam, że okresy odpoczynku, refleksji i odnowy są równie ważne, co momenty wzrostu.

W filmie "Heal" są ujęcia ukazujące, jak księżna Walii bierze udział w wyzwaniu polegającym na zdobyciu w ciągu jednego dnia najwyższych szczytów Anglii, Szkocji i Walii. Pałac Kensington udostępnił zdjęcia jako zapowiedź dokumentu. Podczas wędrówki Kate zdobywa się na bardzo osobiste wyznanie. BBC pisze, że kiedy ludzie z powodzeniem kończą leczenie raka w szpitalu, często dzwonią dzwonkiem, aby to uczcić. - Nie zadzwoniłam dzwonkiem - mówi księżna do swojego brata Jamesa Middletona.

W ubiegłym tygodniu księżna Kate wraz z księciem Williamem odbyli pierwszą od dawna oficjalną zagraniczną podróż do Indii. Według mediów to "ważny krok" ukazujący powrót 44-latki do zdrowia i obowiązków.