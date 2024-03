Książę William odwiedził we wtorek Sheffield w północnej Anglii , gdzie spotkał się z podopiecznymi oraz pracownikami programu Homewards, którego celem jest walka z bezdomnością w Wielkiej Brytanii.

Brytyjska gazeta "The Sun" pisze, że William, który w Sheffield pojawił się sam, wychwalał działalność charytatywną swojej żony i powiedział, że Kate, która od lat kieruje projektami społecznymi, powinna być tego dnia u jego boku. - Zapuszczamy się na terytorium mojej żony. Powinna tutaj siedzieć, by móc to usłyszeć - stwierdził William z uśmiechem.