Świat

Pierwsza taka podróż od diagnozy. Księżna planuje dwudniową wizytę

Księżna Kate podczas obchodów Dnia Świętego Patryka w Londynie (17.03.2025)
Książę William i księżna Kate na gali rozdania nagród BAFTA
Księżna Kate odwiedzi w przyszłym tygodniu Włochy - poinformował Pałac Kensington. Będzie to pierwsza oficjalna podróż zagraniczna żony następcy tronu od kilku lat. Jaki jest jej cel?

Księżna odwiedzi w dniach 13-14 maja miasto Reggio Emilia na północy Włoch. Dwudniowa wizyta na Półwyspie Apenińskim "stanowi kolejny etap pełnego powrotu Catherine do królewskich obowiązków" - zauważa BBC. Portal Sky News pisze z kolei, że podróż to "niezwykle ważny moment w życiu przyszłej królowej".

Księżna Kate odwiedzi Włochy. Media o celu wizyty

Celem podróży jest pogłębienie wiedzy na temat podejścia do nauczania początkowego, w którym duży nacisk kładzie się na stymulowanie u dzieci potencjału do samodzielnego rozwoju. Księżna spotka się z nauczycielami, rodzicami, dziećmi, lokalnymi działaczami, a także liderami biznesu - podaje BBC.

Kate w 2021 roku założyła The Royal Fundation Centre for Early Education, której celem jest zwrócenie uwagi na to, jak nauczanie początkowe wpływa na dalsze życie. "Księżna nie może się doczekać przyszłotygodniowej wizyty we Włoszech i możliwości zobaczenia na własne oczy, w jaki sposób podejście Reggio Emilia pozwala tworzyć środowiska, w których natura i pełne miłości relacje międzyludzkie współdziałają na rzecz rozwoju dzieci" - napisano w oświadczeniu Pałacu Kensington.

Ostatnią, jak dotąd, jej oficjalną podróżą był wyjazd do USA w grudniu 2022 roku, gdy towarzyszyła mężowi na uroczystości rozdania nagród Earthshot Prize, które przyznawane są za wkład w ochronę środowiska. W marcu 2024 roku księżna Kate poinformowała o wykryciu u niej nowotworu, co spowodowało, że znacząco ograniczyła publiczną aktywność. Na początku 2025 roku przekazała informację o remisji choroby. Rodzaj nowotworu nie został nigdy podany do publicznej wiadomości.

Księżna stopniowo wracała do obowiązków. Po raz pierwszy po chemioterapii pojawiła się publicznie już w listopadzie 2024 roku. W ciągu kolejnych miesięcy spotkała się m.in. z ocalałymi z Holokaustu i kobietami osadzonymi w jednym z brytyjskich więzień. Gdy w czerwcu 2025 roku nie pojawiła się na słynnych wyścigach konnych Royal Ascot, Pałac Kensington wyjaśniał, że "po swej walce z rakiem szuka wciąż właściwej równowagi w swych zobowiązaniach".

Redagował AM

Źródło: PAP, BBC, Sky News, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/NEIL HALL

Maciej Wacławik
