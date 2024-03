Troje pracowników prywatnego szpitala The London Clinic miało zostać zawieszonych w związku z próbą nieuprawnionego wglądu w dokumentację medyczną księżnej Kate - podał w czwartek portal The Independent. Inne brytyjskie media nie potwierdzają tych informacji, przekazują jednak, że dochodzenie w sprawie trwa i dotyczy trzech osób. W połowie stycznia księżna przebywała w stołecznym szpitalu przez prawie dwa tygodnie.

Sprawę ujawnił w środę "Daily Mirror", pisząc, że co najmniej jedną osobę przyłapano na próbie nieuprawnionego dostania się do dokumentacji medycznej żony następcy tronu księcia Williama, księżnej Kate. W związku z tymi doniesieniami dochodzenie wszczął brytyjski urząd ochrony danych osobowych i swobody informacji (ICO). W środę wieczorem stacja ITV News podała, że wewnętrznym dochodzeniem prywatnego szpitala w Londynie zostały objęte trzy osoby.

Jak podał portal The Independent, troje pracowników The London Clinic, w którym w styczniu leczeni byli król Wielkiej Brytanii Karol III i jego synowa, zostało zawieszonych w wykonywaniu obowiązków w związku z próbą nieuprawnionego wglądu w dokumentację medyczną Kate.

Poważny cios dla reputacji szpitala

W połowie stycznia 42-letnia księżna Kate przebywała przez prawie dwa tygodnie w The London Clinic z powodu operacji jamy brzusznej. Pałac Kensington nie sprecyzował, co było powodem operacji, zapewnił jedynie, że nie była ona związana z chorobą nowotworową i była uprzednio zaplanowana. Poinformowano też, że nie należy się spodziewać, by księżna wróciła do wykonywania obowiązków publicznych przed Wielkanocą. Skąpo dawkowane informacje i długi okres rekonwalescencji Kate zaowocowały zalewem domysłów i teorii spiskowych na temat jej stanu zdrowia.