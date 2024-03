Księżna Kate, która poinformowała w piątek, że choruje na raka, przyznała że o swojej diagnozie dowiedziała się po styczniowej operacji. Według cytowanej przez "The New York Times" dr Eleny Ratner to "znajomy scenariusz".

Księżna Kate, żona brytyjskiego następcy tronu księcia Williama, poinformowała, że zdiagnozowano u niej nowotwór i jest obecnie na wczesnym etapie leczenia. Nie sprecyzowała, o jaki rodzaj nowotworu chodzi. Na nagraniu opublikowanym w piątek przez Pałac Kensington księżna wyznała, że o diagnozie dowiedziała się po styczniowej operacji brzucha. Idąc na nią nie wiedziała, że ma nowotwór. - Jednak badania przeprowadzone po operacji wykazały obecność raka - poinformowała księżna Kate.

Jak mówią onkolodzy, wykrycie nowotworu podczas innego zabiegu - w przypadku 42-letniej księżnej podczas poważnej operacji jamy brzusznej - to znany im scenariusz. - Niestety, większość diagnozowanych przez nas nowotworów jest nieoczekiwana - mówi w "The New York Times" dr Elena Ratner, ginekolog-onkolog z Yale Cancer Center. Jak przyznaje, diagnozowała u wielu pacjentek raka jajnika, czy macicy.

Doktor Ratner, nie odnosząc się bezpośrednio do przypadku księżnej, opisuje w "The New York Times" sytuacje ze swojej praktyki lekarskiej, w których kobiety zgłaszają się np. na zabieg usunięcia endometriozy - choroby, w której tkanka typowa dla wnętrza macicy znajduje się w innym miejscu jamy brzusznej. Jak mówi często zakłada się np., że endometrioza pojawiła się na jajniku i spowodowała łagodną torbiel. Jednak zdarza się, że po tygodniu lub dwóch, "po badaniu rzekomo łagodnej tkanki, patolodzy informują, że odkryli raka".

Business Insider cytuje dr Shivana Sivakumarę, onkologa z Uniwersytetu w Birmingham, według którego w przypadku objawów brzusznych "trudno jest oddzielić raka od choroby nienowotworowej". Na szczęście w większości przypadków, nie są one jednak powiązane z rakiem. Jak mówił w portalu, powszechną praktyką po operacjach są badania przesiewowe w kierunku raka na podstawie oceny tkanek, zwłaszcza jeśli u pacjentów występują objawy, które mogą być oznakami raka.

Cytowany przez NBC5 dr Yuman Fong, chirurg z ośrodka onkologicznego City of Hope w południowej Kalifornii twierdzi, że diagnoza raka po operacji z powodu problemu nienowotworowego, zdarza się jednak rzadko - i dotyczy około 4 proc. takich operacji.

Portal vox.com zwraca uwagę, że diagnoza 42-letniej księżnej nie jest odosobniona wśród względnie młodych osób. W ostatnich dekadach coraz częściej wykrywa się nowotwory u pacjentów poniżej 50. roku życia, szczególnie dotyczy to krajów bogatych. Powołując się na analizę z 2023 r. portal wskazuje, że ​​pomiędzy rokiem 1990 a 2019 ryzyko wczesnego wystąpienia 29 różnych nowotworów wzrosło na całym świecie o prawie 80 procent. I tak American Cancer Society rok temu pokazywało np. niepokojące statystyki dotyczące nowotworu jelita grubego. - Co szokujące, jedna na pięć osób, które w najbliższym czasie zostaną zdiagnozowane, ma mniej niż 55 lat, co jest dość młodym wiekiem jak na raka jelita grubego - podkreślała dyrektorka ACS Karen Knudsen.

Nowotwory atakują coraz młodszych i, niestety, coraz częściej. W 2022 roku Światowa Organizacja Zdrowia odnotowała na świecie 20 milionów nowych przypadków raka, a szacuje, że w okolicach 2050 roku odnotowywać ich będzie każdego roku 35 milionów. To wzrost aż o 77 procent.

Co więc zrobić? Niezwykle ważna jest profilaktyka - badania i zmiana nawyków. O ile nie jesteśmy w stanie przestać oddychać np. zanieczyszczonym powietrzem, to możemy zacząć systematycznie się badać i prowadzić zdrowy tryb życia. Porady w tej kwestii od lat onkologów są dobrze znane: walczmy z otyłością, rzućmy papierosy, także te elektroniczne, rzadziej sięgajmy po słodycze, przetworzoną żywność, alkohol i napoje energetyczne.

W swym oświadczeniu księżna Kate powiedziała, że w tym trudnym czasie myśli o wszystkich osobach zmagających się z chorobą nowotworową. - Proszę, nie traćcie wiary ani nadziei - apelowała. - Nie jesteście sami - zapewniła księżna.

