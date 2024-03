Odegrała "kluczową rolę", gdy rodzina dowiedziała się o chorobie Kate

Brat księżnej Kate publikuje zdjęcie z siostrą z dzieciństwa

Diagnoza księżnej Kate była "szokiem" dla rodziny

Przekazując wiadomość o diagnozie, księżna Kate przyznała, że była ona dla niej "ogromnym szokiem". - William i ja robiliśmy wszystko, co w naszej mocy, by przepracować to i zmierzyć się z tym w gronie najbliższych, dla dobra naszej rodziny. (...) Ale co najważniejsze, potrzebowaliśmy czasu, by wyjaśnić wszystko George'owi, Charlotte i Louisowi w sposób najbardziej dla nich odpowiedni i zapewnić ich, że wszystko będzie dobrze - mówiła. - Mam nadzieję, że zrozumiecie, że jako rodzina potrzebujemy teraz czasu, przestrzeni i prywatności - dodała Kate. ZOBACZ TEŻ: Celebryci przepraszają za żarty z księżnej Kate. Apel do Kim Kardashian