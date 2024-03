Społeczeństwo powinno dać Kate Middleton, u której zdiagnozowano nowotwór i następcy tronu księciu Williamowi, czas na dojście do siebie - ocenił Paddy Harverson, były rzecznik królewski, w rozmowie z BBC, komentując ogromną liczbę publikacji na temat zdrowia księżnej. - Trzeba pamiętać, że to ludzie - dodał.

Były królewski rzecznik podkreślił, że księżnej i jej otoczeniu potrzebny jest teraz "czas na wyleczenie". - To nie tylko instytucja. To rodzina… Trzeba też pamiętać, że to ludzie – powiedział w rozmowie z brytyjskim nadawcą, mówiąc o rodzinie królewskiej i jej kluczowym miejscu w życiu społeczno-politycznym, a także kulturowym kraju.

Dodał, że w mediach społecznościowych liczba komentarzy jest przytłaczająca, a najbardziej niszcząca jest "nieustanna pętla śmierci", która rozwinęła się wokół doniesień o zdrowiu Kate.

Księżna Kate ma nowotwór

Księżna, żona brytyjskiego następcy tronu księcia Williama, poinformowała, że zdiagnozowano u niej nowotwór i jest obecnie na wczesnym etapie leczenia. W nagraniu przyznała, że ta wiadomość była dla niej "ogromnym szokiem". Mówiła także o "niezwykle trudnych kilku miesiącach". Zaznaczyła jednak, że "czuje się dobrze".

Na nagraniu opublikowanym przez Pałac Kensington w mediach społecznościowych 42-letnia księżna powiedziała, że w styczniu przeszła operację jamy brzusznej. Zaznaczyła, że wówczas nie było wiadomo, że ma nowotwór.

- Jednak badania przeprowadzone po operacji wykazały obecność raka - poinformowała. Kate dodała, że przechodzi chemioterapię, a leczenie jest na wczesnym etapie. Nie sprecyzowała, o jaki rodzaj nowotworu chodzi.

- Ta wiadomość była oczywiście ogromnym szokiem. William i ja robiliśmy wszystko, co w naszej mocy, by przepracować to i zmierzyć się z tym w gronie najbliższych, dla dobra naszej rodziny - wyjaśniła Kate. Dodała, że potrzebowała czasu, by dojść do siebie po poważnej operacji i móc rozpocząć leczenie nowotworowe. - Ale co najważniejsze, potrzebowaliśmy czasu, by wyjaśnić wszystko George'owi, Charlotte i Louisowi w sposób najbardziej dla nich odpowiedni i zapewnić ich, że wszystko będzie dobrze - mówiła księżna.

Księżna Kate ma nowotwór The Prince and Princess of Wales

Zniknięcie Kate

W połowie stycznia 42-letnia księżna Kate przebywała przez prawie dwa tygodnie w The London Clinic z powodu operacji jamy brzusznej. Pałac Kensington nie informował, co było powodem operacji, zapewnił jedynie, że nie była ona związana z chorobą nowotworową i była uprzednio zaplanowana. Poinformowano też, że nie należy się spodziewać, by księżna wróciła do wykonywania obowiązków publicznych przed Wielkanocą.

Niewidziana publicznie od wielu tygodni księżna Kate i książę William na zakupach

Skąpo dawkowane informacje i długi okres rekonwalescencji Kate zaowocowały zalewem domysłów i teorii spiskowych na temat stanu jej zdrowia.

Autorka/Autor:mm/adso

Źródło: BBC, tvn24.pl