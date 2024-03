Księżna Kate i książę William "są ogromnie wzruszeni" wsparciem, które płynie do nich z całego świata po tym, jak księżna poinformowała o nowotworze - przekazał rzecznik Pałacu Kensington. Następca tronu Wielkiej Brytanii i jego żona dziękowali też za "zrozumienie ich prośby o zachowanie prywatności". BBC zauważa, że ten przekaz to zarówno podziękowanie, jak i "bezpośredni apel" o prywatność dla rodziny.

William i Kate chcą zachować prywatność

BBC przewiduje, że "to oświadczenie jest ostatnim, jakie przez jakiś czas usłyszymy" ze strony księcia i księżnej. Brytyjski nadawca ocenia, że ten komunikat jest zarówno podziękowaniem za wsparcie, jak i uprzejmym wskazaniem, że parze zależy na tym, by być teraz ze sobą, bez blasku fleszy. To "bezpośredni apel o prywatność" - twierdzi BBC.