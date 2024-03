Księżna Kate otwarcie o chorobie. Pierwsza reakcja Harry'ego i Meghan

Choroba Kate

- To, że mam u boku Wiliama, jest niesamowitym wsparciem i otuchą, podobnie jak miłość, wsparcie i życzliwość okazywane przez tak wielu z was. To wiele dla nas znaczy - wyznała księżna. - Mam nadzieję, że zrozumiecie, że jako rodzina potrzebujemy teraz czasu, przestrzeni i prywatności - powiedziała Kate.

Trudne relacje

Relacje Harry'ego i Williama od pewnego czasu nie należą do najłatwiejszych, a sprawy dodatkowo skomplikowały się po ślubie młodszego z braci z amerykańską aktorką Meghan Markle. Harry i Meghan w 2020 roku wycofali się z obowiązków królewskich i przeprowadzili się do Kalifornii.

W jednym z wywiadów, odnosząc się do relacji Meghan z Williamem i Kate, Harry przyznał, że wrażenie, iż niemal pod początku nie dogadywali się ze sobą, jest słuszne. Z kolei w swojej autobiografii "Spare" młodszy syn króla Karola i księżnej Diany opisał bójkę między nim a jego bratem Williamem, do której miało dojść w 2019 roku. Według jego relacji książę Walii i następca tronu rzucił się na niego i powalił go na podłogę. Do rękoczynów między braćmi miała doprowadzić rozmowa o Meghan Markle.