Amerykański aktor komediowy Kalen Allen, który opublikował nagranie, w którym porusza temat domniemanego miejsca pobytu księżnej, usunął wideo i wytłumaczył, dlaczego tak zrobił. "Niedawno ujawniona diagnoza raka Kate Middleton wymagała ponownej oceny tej konkretnej treści. Jako osoba publiczna rozumiem delikatną równowagę między chęcią publikowania treści a poszanowaniem czyichś osobistych zmagań. (...) Moja decyzja o usunięciu filmu została podjęta, by mieć pewność, że nie zostanie on źle zinterpretowany lub nie spowoduje dodatkowych złych emocji" - powiedział, cytowany przez portal 1news. Przeprosił również dziennikarz i działacz społeczny Owen Jones, który publikował komentarze, w których zastanawiał się nad miejscem pobytu Kate. "Spekulowałem na ten temat, nie biorąc pod uwagę, że może to być kwestia poważnego stanu zdrowia. Szczerze mówiąc, bardzo się wstydzę, życzę jej wszystkiego najlepszego" - napisał na platformie X.

"The Independent" wskazuje natomiast, że internauci domagają się przeprosin od Johna Olivera, znanego z prowadzenia popularnego talk show "Last Week Tonight with John Oliver" za żart, na który pozwolił sobie w programie "Watch What Happens Live With Andy Cohen". "Istnieje niezerowe prawdopodobieństwo, że zmarła 18 miesięcy temu. (...) Nie twierdzę, że tak się stało, ale twierdzę, że nie jest to niemożliwe, aż ktoś nie udowodni, że jest inaczej. Dopóki nie zobaczymy jej siedzącej z egzemplarzem gazety" - powiedział Oliver. Internauci apelują również o przeprosiny ze strony Kim Kardashian, która podpisała opublikowane w mediach społecznościowych swoje zdjęcie obok samochodu z komentarzem "w poszukiwaniu Kate".