Informacja o księżnej Kate pojawiła się i zniknęła. Miało dojść do "żenującej pomyłki"

Informacja, że księżna Kate weźmie udział w czerwcowej ceremonii Trooping the Coloury, pojawiła się we wtorek w mediach po tym, jak ogłosił to rząd Wielkiej Brytanii. Rozpoczęto sprzedaż biletów, jednak po kilku godzinach wiadomość zniknęła. Miało dojść do "żenującej pomyłki".

W brytyjskich mediach pojawiła się we wtorek informacja, że księżna Kate weźmie udział w czerwcowej ceremonii Trooping the Coloury po tym, jak ogłosił to rząd Wielkiej Brytanii. Na stronie internetowej sprzedawano już bilety na wojskową uroczystość, ogłoszenie zilustrowane zostało zdjęciem księżnej Walii i wzmianką, że 8 czerwca dokona ona przeglądu żołnierzy.

Wiadomość wzbudziła ogromne zainteresowanie. Księżna po raz pierwszy od czasu styczniowej operacji jamy brzusznej wystąpiłaby publicznie w związku z wypełnianiem oficjalnych obowiązków. Informacja jednak szybko zniknęła ze strony Ministerstwa Obrony. Pałac Kensington nie potwierdził żadnych zaplanowanych wydarzeń publicznych z udziałem Kate. Agencja Associated Press pisze o "żenującej pomyłce" popełnionej przez brytyjski rząd. Dziś brytyjskie media podały, że przed opublikowaniem szczegółów dotyczących pojawienia się księżnej Walii na czerwcowej uroczystości armia nie zwróciła się do Pałacu Kensington o zgodę.

Kate zniknęła, nie pojawia się publicznie

Obawy o stan zdrowia Kate utrzymują się od 17 stycznia, kiedy to Pałac Kensington ogłosił, że księżna została przyjęta do londyńskiej kliniki w związku z "planową operacją brzucha". 29 stycznia, prawie dwa tygodnie po operacji, została wypisana ze szpitala. Rekonwalescencję odbywała w domu w Windsorze. "Księżna Walii wróciła do Windsoru, aby kontynuować rehabilitację po operacji. Robi znaczne postępy" - oznajmił w oświadczeniu rzecznik pałacu. "Książę i księżna pragną ogromnie podziękować całemu zespołowi londyńskiej kliniki, a zwłaszcza oddanemu personelowi pielęgniarskiemu, za opiekę".

W przeciwieństwie do króla Karola III, u którego na początku lutego zdiagnozowano nowotwór, podczas rekonwalescencji Kate całkowicie zniknęła, nie pojawia się publicznie. Dopiero w ostatni poniedziałek została sfotografowana w samochodzie prowadzonym przez jej matkę, Carole Middleton, w pobliżu zamku Windsor. Zdjęcie nie zostało opublikowane ani autoryzowane przez Pałac Kensington.

Nieobecność Kate w oczach opinii publicznej w połączeniu z niedawną nieobecnością Williama w nabożeństwie w intencji zmarłego ojca chrzestnego - co tłumaczone było "sprawami osobistymi" - doprowadziły do licznych spekulacji w internecie na temat jej stanu zdrowia.

Kiedy księżna wróci do obowiązków

W zeszłotygodniowym oświadczeniu dla ABC News rzecznik pałacu odrzucił jednak pogłoski szerzące się w mediach społecznościowych, mówiąc: "Pałac Kensington wyjaśnił w styczniu harmonogram powrotu księżnej do zdrowia i będziemy przekazywać jedynie istotne aktualizacje. Te wytyczne pozostają niezmienne". Według nich Kate ma wrócić do obowiązków publicznych "nie wcześniej niż wiosną".

Pierwsze publiczne wystąpienie Kate może nastąpić w Niedzielę Wielkanocną lub w jej okolicach. W ubiegłych latach książęca para wraz z dziećmi była fotografowana w drodze na wielkanocne nabożeństwo.

Autorka/Autor:az

Źródło: BBC, ABC News