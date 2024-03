Wcześniej w poniedziałek BBC podała, że Getty Images, AFP, Reuters i Associated Press wycofały zdjęcie, zauważając "niespójność w ułożeniu lewej ręki księżniczki Charlotte". Pałac Kensington na początku odmówił komentarza w tej sprawie.

Według BBC, brytyjska agencja informacyjna PA Media, będąca oficjalnym źródłem informacji o rodzinie królewskiej , nie wycofała fotografii. Jej oficjalny przedstawiciel powiedział, że agencja PA Media zwróciła się do Pałacu Kensington o wyjaśnienie sytuacji.

Zdjęcie - dostarczone przez Pałac Kensington - opublikowały najważniejsze agencje fotograficzne na świecie. Jednak jeszcze tego samego dnia co najmniej dwie wycofały je ze swoich archiwów. Na taki krok zdecydowała się między innymi Associated Press, która wyjaśniła, że wygląda na to, iż zostało ono zmodyfikowane "w sposób, który nie spełnia standardów AP".