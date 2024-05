Książę Harry i jego żona Meghan odwiedzili Nigerię. W mieście Lagos głosili partnerstwo pomiędzy ich Fundacją Archewell a organizacją non-profit Giants of Africa, która wykorzystuje sport, by wzmacniać pozycję młodych ludzi. Razem z podopiecznymi fundacji zatańczyli na boisku do koszykówki.

Harry i Meghan w Nigerii

- To, co robicie tutaj, w Giants of Africa, jest naprawdę niesamowite. Siła sportu może zmienić życie. Łączy ludzi, tworzy wspólnotę i nie ma żadnych barier, a to jest najważniejsze - mówił Harry na spotkaniu.