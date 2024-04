Przyszli królowie na trybunach

Księżna Kate ma nowotwór

Księżna Kate poinformowała, że ma nowotwór, w nagraniu opublikowanym przez Pałac Kensington 22 marca. Jak wyjaśniła, przechodzi chemioterapię, a leczenie jest na wczesnym etapie. Nie sprecyzowała, o jaki rodzaj nowotworu chodzi. - Ta wiadomość była oczywiście ogromnym szokiem. William i ja robiliśmy wszystko, co w naszej mocy, by przepracować to i zmierzyć się z tym w gronie najbliższych, dla dobra naszej rodziny - powiedziała księżna.

Dodała, że potrzebowała czasu, by dojść do siebie po poważnej operacji i móc rozpocząć leczenie nowotworowe. - Ale co najważniejsze, potrzebowaliśmy czasu, by wyjaśnić wszystko George'owi, Charlotte i Louisowi w sposób najbardziej dla nich odpowiedni i zapewnić ich, że wszystko będzie dobrze - mówiła księżna.