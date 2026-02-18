Książę William szczerze o zdrowiu psychicznym i "zrozumieniu własnych emocji"

Książe William i premier Keir Starmer na konferencji klimatycznej COP30 Źródło: Reuters

Następca brytyjskiego tronu był gościem specjalnego wydania programu "Life Hacks" (z ang. Porady Życiowe) w BBC Radio 1, w którym poruszono temat zdrowia psychicznego i samobójstw wśród mężczyzn. Portal BBC opisał fragmenty tej rozmowy, która w całości zostanie wyemitowana na antenie w środowy wieczór.

"Dużo czasu poświęcam na zrozumienie własnych emocji, dlaczego czuje się tak, a nie inaczej. I uważam, że to bardzo istotne, by od czasu do czasu to sprawdzać i zrozumieć, dlaczego czujemy to, co czujemy. Czasem wytłumaczenie jest oczywiste, czasem nie" - mówi książę.

Książę William o zdrowiu psychicznym

Książę William zachęca innych, by "nauczyli się kochać i rozumieć siebie". Apeluje o dzielenie się swoimi emocjami, bo "trzeba je rozumieć, by móc swobodnie rozmawiać o zdrowiu psychicznym". Jego zdaniem ważna jest też praca organizacji działających w tym obszarze, mogą bowiem pomóc przejść osobom w kryzysie przez trudne momenty. "Jeśli będziemy o tym więcej mówić, edukować innych, miejmy nadzieję, że myśli samobójcze będą coraz bardziej odsuwane. Bo jutro możesz się obudzić i poczuć zupełnie inaczej" - mówił książę cytowany przez portal brytyjskiego nadawcy publicznego.

O tym, że temat jest dla niego naprawdę ważny świadczy m.in. działalność jego fundacji, która przeznaczyła milion funtów (niemal pięć milionów złotych) na rozwój Krajowej Sieci Zapobiegania Samobójstwom - przypomina BBC.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

