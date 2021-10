Uciekł z Arabii Saudyjskiej, oskarża Muhammada ibn Salmana: twierdził, że chce zamordować króla

Said al-Dżabri, były wysoki rangą saudyjski urzędnik do spraw bezpieczeństwa, kilka lat temu uciekł z ojczyzny. Teraz w telewizyjnym wywiadzie stwierdził, że następca saudyjskiego tronu, książę Muhammad ibn Salman był gotów zabić króla Arabii Saudyjskiej.

- Chcę zamordować króla Abdullaha. Dostanę z Rosji pierścień z trucizną. Wystarczy, że uścisnę mu rękę, a on zakończy życie – miał, według Al-Dżabriego, w 2014 roku powiedzieć Muhammad ibn Salman Muhammadowi ibn Najifowi kierującemu wówczas ministerstwem spraw wewnętrznych. Saudyjski wywiad miał potraktować sprawę "poważnie". W tym czasie urodzony w 1985 roku Muhammad ibn Salman, syn ówczesnego następcy tronu Salmana i brata króla Abdullaha, nie pełnił żadnej funkcji w rządzie.

Said Al-Dżabri uciekł z Arabii Saudyjskiej w maju 2017 roku. Współpracujący niegdyś z amerykańskimi służbami do zwalczania terroryzmu, a obecnie przebywający na wygnaniu w Kanadzie były urzędnik, w wywiadzie dla programu "60 Minutes" amerykańskiej telewizji CBS, przekonywał, że jego wypowiedzi nie są gołosłowne, bowiem dysponuje nagraniami, które "mogą ujawnić wiele saudyjskich i amerykańskich sekretów".

W rozmowie z CBS Al-Dżabri nazwał też księcia Muhammada ibn Salmana "psychopatą bez empatii" i "zabójcą". Dodał, że książę "nie spocznie dopóki nie ujrzy go martwego".

Przekazał, że on sam został ostrzeżony, aby nie zbliżał się do saudyjskiego konsulatu w Kanadzie, nawiązując wyraźnie do śmierci krytycznego wobec księcia dziennikarza Dżamala Chaszodżdżiego, który został zamordowany w saudyjskim konsulacie w Stambule.