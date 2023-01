Harry o tym, dlaczego nie zdążył pożegnać się z umierającą babcią: nie zaprosili mnie do samolotu

Tuż po śmierci królowej Elżbiety II media odnotowały, że książę Harry dotarł do jej rezydencji zbyt późno i nie zdążył pożegnać się z babcią. W wywiadzie udzielonym stacji CBS młodszy syn króla Karola III wyjaśnił, że nie został zaproszony na pokład samolotu, którym do Szkocji dotarła wcześniej część rodziny.

Rodzina nie zaprosiła go na pokład

Książę Harry w głośnym wywiadzie dla stacji CBS, wyemitowanym też w TVN24 , opowiedział o kulisach podróży do miejsca, gdzie spędzała ostatnie dni Elżbieta II. - Spytałem brata, jakie mają plany, jak chcą się dostać z Kate do Szkocji . Kilka godzin później cała rodzina mieszkająca na terenie Windsoru i Ascot wsiadła do samolotu, w którym było chyba z 16 miejsc - powiedział. Zapytany przez prowadzącego wywiad Andersona Coopera, czy został zaproszony na pokład, odpowiedział: - Nie.

Autobiografia księcia Harry'ego

Harry udzielił wywiadu we wtorek. Tego samego dnia odbyła się premiera autobiografii Harry'ego. "Spare" to spisane wspomnienia piątego w kolejce do brytyjskiego tronu księcia Sussexu. Publikacja ta jest najszybciej sprzedającą się książką w kategorii non-fiction w historii Wielkiej Brytanii - poinformował we wtorek wieczorem jej wydawca.