Książę Harry oskarżył dziennik "Daily Mail" o zniesławienie. Teraz wycofał pozew

Brytyjski książę Harry wycofał pozew o zniesławienie, wytoczony wydawcy gazety "Mail on Sunday" - poinformowało w piątek wydawnictwo Associated Newspapers Limited. Jak dodano, wnuk królowej Elżbiety II będzie musiał ponieść koszty prawne wynoszące 250 tysięcy funtów.

Młodszy syn króla Karola III pozwał w 2022 roku do sądu ANL, zarzucając zniesławienie w związku z artykułem, który ukazał się w lutym 2022 roku na łamach "Mail on Sunday". Dotyczył on jego sporów z ministerstwem spraw wewnętrznych w kwestii prawa do ochrony osobistej po tym, gdy zrezygnował on z wykonywania obowiązków członka rodziny królewskiej.