Książę Harry w dwóch wywiadach. "Przychodzi moment, w którym milczenie jest zdradą"

Harry i jego żona Meghan zrezygnowali z królewskich obowiązków w 2020 roku. Przeprowadzili się do Stanów Zjednoczonych, co tłumaczyli chęcią rozpoczęcia nowego życia i odcięcia się od brytyjskich mediów. Po przeprowadzce wielokrotnie krytykowali sposób, w jaki byli traktowani przez innych członków rodziny królewskiej .

Książę Harry powiedział w wywiadzie dla brytyjskiej telewizji ITV, którego fragment opublikowano w poniedziałek, że jego niespokojne relacje z rodziną królewską "nigdy nie musiały tak wyglądać" i chciałby "odzyskać" swojego ojca i brata. - Oni nie wykazali absolutnie żadnej chęci do pojednania - dodał.

W innym wywiadzie, dla amerykańskiej stacji CBS, Harry oskarżał Pałac Buckingham o brak wsparcia dla niego i jego żony. - Kiedy mówią nam przez sześć lat: "Nie możemy wydać oświadczenia, w którym będziemy was bronić", ale robią to w przypadku innych członków rodziny, to przychodzi moment, w którym milczenie jest zdradą - powiedział książę Harry.