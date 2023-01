Kto z członków rodziny królewskiej wypadł najlepiej w autobiografii Harry'ego

Król Karol i księżna Meghan jako bohaterowie pozytywni, reszta w roli mniej lub bardziej czarnych charakterów. BBC przeanalizowało to, w jaki sposób książę Harry przedstawia w swojej autobiografii członków najbliższej rodziny. Większych zaskoczeń nie ma, ale w jednym przypadku ocena księcia jest niejednoznaczna.

Światowa premiera "Spare", głośnej autobiografii księcia Harry’ego, miała miejsce 10 stycznia, a już w poprzednim tygodniu media zyskały dostęp do wielu jej fragmentów. Od kilku dni temat książki młodszego z synów króla Karola nie schodzi z pierwszych stron gazet i czołówek portali, nie tylko tych brytyjskich. Dziennikarki BBC, które przeczytały już "Spare" w całości, piszą o tym, jak Harry przedstawił w niej poszczególnych członków rodziny królewskiej .

Dobry król, gorsza królowa

Nie oznacza to jednak, że wciąż oczekujący na koronację król może przeczytać "Spare" ze spokojem. W książce mocno obrywa się jego żonie, królowej małżonce Kamili. Jak pisze BBC, Harry oskarża ją o zabieganie o względy prasy tabloidowej w celu poprawienia przypisywanego jej od początku wizerunku "czarnego charakteru". Taką strategię książę nazywa "niebezpieczną".

Z drugiej strony Harry docenia Kamilę za spokój i szczęście, jakie dała jego ojcu po śmierci księżnej Diany. Pozytywnie odnosi się również do jej działalności na rzecz ofiar przemocy domowej.

Harry o Williamie i Kate

Tym, kogo Harry przedstawia w zdecydowanie najgorszym świetle, jest jednak nie Kamila, a książę William. O konflikcie między braćmi wiadomo nie od dziś. Media poświęcają najwięcej uwagi właśnie tym fragmentom książki, w których pojawia się ten wątek. A szczegółów nie brakuje. Harry opisuje w swojej autobiografii m.in. sytuację, w której brat miał zaatakować go i powalić na podłogę. "William jest tu prezentowany jako zły, sfrustrowany, zestresowany, mający wiele psychicznych blokad starszy brat. To nie pasuje do jego publicznego wizerunku uprzejmego, przystojnego, empatycznego członka rodziny królewskiej" - podsumowuje BBC.