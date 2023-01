Książę Harry prosił ojca, żeby nie brał ślubu z Camillą. "Zrozumieliśmy, że to nie ma znaczenia"

Książę Harry w książce "Spare" opisuje jak jego brat William, obecny książę Walii , zaatakował go w trakcie kłótni i powalił na podłogę - przekazał w czwartek dziennik "Guardian", który zdobył egzemplarz książki przed jej oficjalną premierą.

W innej części książki Harry wspomina swoje pierwsze spotkanie z Camillą, którą Diana obwiniała o rozpad jej małżeństwa. Harry mówi, że on i William aprobowali Camillę, ale prosili ojca, aby się z nią nie żenił.

"Pomimo tego, że Willy i ja poprosiliśmy go, aby tego nie robił, mój ojciec posunął się dalej" – napisał Harry. "Mimo goryczy i smutku, które odczuwaliśmy, zamykając kolejną pętlę w historii naszej matki, zrozumieliśmy, że to nie ma znaczenia" – dodał.

Głośna autobiografia księcia Harry'ego

Książka miała się ukazać 10 stycznia, ale "The Guardian" dotarł do jej treści, a agencja Reutera i inne media były w stanie uzyskać hiszpańskojęzyczne wersje, które weszły do sprzedaży w Hiszpanii wcześniej.