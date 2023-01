Książę Harry oskarża brata Williama o napaść. "Chwycił mnie za kołnierz i powalił na podłogę"

Książę Harry w swojej autobiografii "Spare", która ma ukazać się w przyszłym tygodniu, opisuje bójkę między nim a jego bratem Williamem, do której miało dojść w 2019 roku - podaje brytyjski "Guardian", po zapoznaniu się z jej treścią. Jak dodaje, według relacji młodszego syna króla Karola, książę Walii i następca tronu rzucił się na niego i powalił go na podłogę. Do rękoczynów między braćmi miała doprowadzić rozmowa o Meghan Markle.

Do zdarzenia miało dojść w 2019 roku w Nottingham Cottage, domu położonym na terenie Pałacu Kensington, w którym Harry i Meghan mieszkali w 2017 roku. Jak pisze Harry, bracia spotkali się tam, by porozmawiać o ich napiętych relacjach, kryzysie w rodzinie królewskiej i zmaganiach z prasą.

Autor "Spare" wspomina, że William nazwał jego żonę Meghan "trudną", "niegrzeczną" i "szorstką". Harry miał stwierdzić, że to "papugowanie narracji prasy" i że spodziewał się po swoim bracie czegoś więcej.

Jak pisze Harry, między braćmi doszło do ostrej wymiany zdań. William miał powiedzieć, że próbuje pomóc.

"Mówisz poważnie? Próbujesz mi pomóc? Wybacz, naprawdę tak to nazywasz? Pomaganiem mi?" - odparł Harry, cytowany przez "Guardiana" we fragmentach książki. Jak twierdzi w książce, jego słowa rozwścieczyły następcę brytyjskiego tronu, który zaczął się do niego zbliżać, rzucając przekleństwami. Harry pisze, że wystraszył się i wyszedł do kuchni, a jego wściekły brat poszedł za nim.

Bójka między braćmi

Harry pisze, że dał bratu szklankę wody i powiedział: "Willy, nie mogę z tobą rozmawiać, kiedy jesteś w takim stanie". Jak relacjonuje, William odstawił szklankę i podszedł do niego.

"Wszystko działo się tak szybko. Chwycił mnie za kołnierz, rozrywając mój naszyjnik i powalił mnie na podłogę. Wylądowałem na psiej misce, która pękła pod moimi plecami, a odłamki wbiły się we mnie. Leżałem tam przez chwilę, oszołomiony, po czym wstałem i kazałem mu się wynosić" - wspomina autor "Spare".

Harry pisze, że William namawiał go, by mu oddał, wyzywając go do walki. Harry twierdzi, że gdy odmówił, William wyszedł, jednak chwilę później wrócił. "Wyglądał na skruszonego i przeprosił" - relacjonuje w swojej autobiografii. Wychodząc kolejny raz William miał się odwrócić i rzucić do brata "nie musisz mówić o tym Meg".

"Masz na myśli to, że mnie zaatakowałeś?" - zapytał Harry. "Nie zaatakowałem cię, Haroldzie" - odparł William. Harry pisze, że z początku nie powiedział o zajściu swojej żonie, zadzwonił za to do swojego terapeuty. O całym zdarzeniu opowiedział żonie dopiero, gdy zauważyła "zadrapania i siniaki" na jego plecach. "Nie była wcale zaskoczona, ani wściekła" - wspomina Harry. Jak dodaje, była za to "straszliwie smutna".

Głośna autobiografia księcia Harry'ego

Pamiętniki brytyjskiego księcia Harry'ego ukażą się 10 stycznia tego roku. Początkowo miały się one ukazać w końcu 2022 roku, jednak ze względu na śmierć królowej Elżbiety II i towarzyszący temu okres żałoby zdecydowano się opóźnić premierę.

Książka będzie nosiła tytuł "Spare", co można tłumaczyć jako rezerwowy lub zapasowy i jest sugestią do tego, jak Harry postrzegał swoje miejsce w rodzinie królewskiej. W książce ma wyjawić m.in. kulisy decyzji o rezygnacji z pełnienia obowiązków członka rodziny królewskiej i zdradzić szczegóły wyjazdu do USA.

Biografia, jeszcze przed premierą, budzi duże emocje, szczególnie wśród brytyjskiej opinii publicznej. Gdy w 2021 roku ogłoszono podjęcie współpracy między księciem a wydawnictwem, rozpoczęły się spekulacje - na ile szczery będzie Harry. Zgodnie z ówczesnymi zapowiedziami Penguin Random House, książka ma zawierać szczegóły dotyczące dzieciństwa księcia, dorastania w rodzinie królewskiej, jego późniejszej służby wojskowej, małżeństwa z Meghan Markle, a także doświadczeń zdobytych po tym, jak został ojcem.

"Nie piszę tego jako książę, którym się urodziłem, ale jako mężczyzna, którym się stałem. (...) Mam nadzieję, że opowiadając swoją historię - zarówno wzlotów, jak i upadków, błędów i wyciągniętych lekcji - mogę pokazać, że niezależnie od tego, skąd pochodzimy, mamy ze sobą więcej wspólnego, niż byśmy sądzili" - napisał Harry w oświadczeniu prasowym opublikowanym przez Penguin Random House.

Autor:momo/kab

Źródło: The Guardian