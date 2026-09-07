Świat Harry wrócił do Wielkiej Brytanii. To zrobi najpierw Maciej Wacławik |

Książę Harry i Meghan Markle wracają do Wielkiej Brytanii Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/LUKAS COCH

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Książę i księżna Sussex oraz ich dzieci: siedmioletni Archie i pięcioletnia Lilibet 26 sierpnia wylądowali w Wielkiej Brytanii po sześcioletnim pobycie w Stanach Zjednoczonych. - Powrót do Zjednoczonego Królestwa nie oznacza automatycznego powrotu do rodziny królewskiej, co podkreślają dworscy korespondenci. A jeśli taki miał być plan, to zrealizowanie go będzie bardzo trudne, bo Harry i Meghan nie zamieszkają w żadnej dworskiej rezydencji i nie wracają do obowiązków wykonywanych w imieniu króla - komentował korespondent "Faktów" TVN w Londynie Maciej Woroch. Nie jest więc jasne, czym zajmą się teraz Harry i Meghan.

"The Hollywood Reporter" pisał w ubiegłym tygodniu, że książę chce kontynuować działalność charytatywną. Co do księżnej, podobno rozważano jej udział w trzecim sezonie amerykańsko-brytyjskiego serialu Guya Ritchiego "Dżentelmeni", ale "gdy informacja wyciekła do prasy, szybko przestano".

"The Mirror" po powrocie pary na Wyspy przeprowadził ankietę wśród czytelników pytając: "Czy Harry i Meghan odbudują swoją popularność wśród brytyjskiej opinii publicznej?". Zebrano blisko 11 tysięcy odpowiedzi, 90 procent z nich brzmiało: "Nie, nie sądzę".

Pierwsza informacja

3 września pojawiła się pierwsza informacja o planowanej przez Harry'ego aktywności. Co zaskakujące, nie dotyczy ona jednak Wielkiej Bytanii, tylko Kanady. Kanadyjskie Centrum Nauk o Zdrowiu Sunnybrook powiadomiło, że "Książę Harry i 102-letni weteran II wojny światowej Ed Marshall łączą siły w niezapomnianej zbiórce funduszy na rzecz dwóch organizacji wspierających kanadyjskie społeczności wojskowe i weteranów" - czytamy we wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych. Chodzi o wsparcie fundacji Sunnybrook oraz True Patriot Love.

Jak poinformowano, Harry - wraz z innymi weteranami - wykona skok spadochronowy. Dokładna data nie jest znana. Z wpisu na Facebooku dowiadujemy się, że dojdzie do niego "za kilka tygodni", a ze strony Sunnybrook, że jeszcze we wrześniu.

Syn brytyjskiego monarchy poznał 102-letniego obecnie Kanadyjczyka, gdy odwiedzał ośrodek dla weteranów w Toronto w ubiegłym roku. Marshall "zadziwił" księcia, opowiadając mu o skoku spadochronowym, który wykonał z okazji swoich setnych urodzin - podaje Sunnybrook na swej stronie. W nawiązaniu relacji pomógł fakt, że zarówno Harry, jak i Marshall w przeszłości służyli w wojsku. Marshall podczas II wojny światowej przeszedł szkolenie na spadochroniarza, a syn Karola III przez 10 lat służył w brytyjskiej armii.

O wyczynie 100-letniego Eda Marshalla pisały przed dwoma laty media na całym świecie. Weteran zdecydował się skoczyć ze spadochronem po raz pierwszy od 79 lat. W ten sposób chciał nagłośnić zbiórkę pieniędzy na rzecz szpitala dziecięcego w Toronto. Zebrał planowane 100 tysięcy dolarów kanadyjskich (ok. 270 tys. zł) - po tysiącu na każdy rok życia. - Pomyślałem, że mając sto lat mam o wiele większe szanse na pozyskanie darowizn niż gdybym miał, powiedzmy, 90 lat - wyznał Marshall w rozmowie z publicznym nadawcą CBC. Skok z wysokości 3810 metrów wykonał w towarzystwie wojskowego spadochroniarza. Miał ze sobą zdjęcie, na którym pozuje ze swoją żoną Molly, która zmarła cztery lata wcześniej. W planowanym skoku księcia Harry'ego z weteranami Ed Marshall nie weźmie udziału. Akcję wesprze jego wnuk Bailey.