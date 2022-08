Harry i Meghan adoptowali psa z pseudohodowli. "Nie mogę wyobrazić sobie lepszego szczęśliwego zakończenia"

Psy wykorzystywane do badań

Mia to siedmioletnia suka, która wykorzystywana była do rozrodu w hodowli - tłumaczyła Keith. Akcja ratowania psów rozpoczęła się w lipcu, gdy amerykańskie władze złożyły skargę w sądzie na działalność ośrodka, a w wyniku inspekcji stwierdzono przypadki naruszenia prawa federalnego. Jak pisze "NYT", wiele z przetrzymywanych w Envigo zwierząt miało być wykorzystywanych w badaniach i testach.

Szefowa fundacji Beagle Freedom Project przyznała, że szczęśliwie psu adoptowanemu przez książęcą parę nie zajęło wiele czasu, by oswoić się z nową rodziną. - Gdy weszli, ona zachowywała się, jakby już wiedziała. Podbiegła do nich. Merdała ogonem z prędkością miliona mil na godzinę - relacjonowała Shannon Keith.

- Po całym życiu spędzonym na rodzeniu miotu za miotem, których przeznaczeniem było laboratorium, nie mogę wyobrazić sobie lepszego "szczęśliwego zakończenia" dla psa niż adopcja przez księcia i księżną Sussex - powiedziała Kitty Block, prezes organizacji Humane Society of the United States.

"Pierwszy Beagle New Jersey"

Momma Mia nie jest jedynym beaglem z hodowli Envigo, który trafił do znanej rodziny. Jak pisze "New York Times", szczeniak o imieniu Morty stał się "Pierwszym Beaglem New Jersey", dołączając do rodziny gubernatora stanu Phila Murphy'ego.